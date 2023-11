Das Landgericht Ellwangen hat am Freitag einen 31-jährigen Marokkaner wegen gefährlicher Körperverletzung mit gefährlichem Werkzeug verurteilt. Weil der Mann aufgrund einer schizophrenen Psychose als nicht schuldfähig erachtet wurde, ordnete die Erste Schwurgerichtskammer eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in Bad Schussenried an.

31-Jähriger sticht Landsmann Dutzende Male mit Messer und Schere ins Gesicht

Die Staatsanwaltschaft hatte dem ehemaligen Bewohner einer Steinheimer Asylunterkunft vorgeworfen, in der Nacht vom 9. Mai dieses Jahres einen anderen Bewohner mit einem Messer und einer Schere schwer an Händen, Gesicht und Nacken verletzt zu haben. Ursprünglich war 31-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt gewesen. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und das Schwurgericht waren sich aber letzten Endes einige in der Annahme, dass beim Angeklagten kein Tötungsvorsatz vorlag.

In der ersten Verhandlung am vergangenen Dienstag hatte der Angeklagte dahingehend auch betont, dass er den Geschädigten mit den zugefügten Verletzungen nur „kennzeichnen“, aber nicht umbringen wollte.

Der Tat vorausgegangen waren zwei gewaltsame Auseinandersetzungen, von denen eine auch bei der Polizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden war. Auch vor ihrer Verlegung nach Steinheim, während einer gemeinsamen Unterbringung in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen, sei es mehrfach zu Konflikten zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten gekommen, unter anderem habe ihm der Geschädigte in einem Streit einen Zahn ausgeschlagen.

Angeklagter fühlte sich von marokkanischen Agenten bedroht und verfolgt

Wie der vor Gericht geladene psychiatrische Gutachter aus den Anamnesegesprächen mit dem Angeklagten berichtete, habe dieser den Geschädigten als einen Agenten des marokkanischen Geheimdienstes verdächtigt, der ihn beschatten solle. Schon vor seiner Flucht aus Marokko sei er vom Geheimdienst verfolgt worden, der seinen Angaben auf der Suche nach Anhängern des Islamischen Staates sei.

Von einem Betreuer der psychiatrischen Klinik in Bad Schussenried wird der Angeklagte zur Urteilsverkündung in den Schwurgerichtssaal geführt. (Foto: Larissa Haman )

Wie er dem Gutachter mitteilt habe, befürchtete er, die Agenten könnten seine Gedanken hören und ihn foltern, wenn er in ihre Gefangenschaft gerate. Dass der Geschädigte aus Sigmaringen nach Steinheim verlegt wurde, wertete der Angeklagte ebenfalls als Teil einer Verschwörung gegen ihn. Laut Aussagen des Gutachters habe der Angeklagte außerdem fortwährend die Stimme des Geschädigten gehört, wie dieser ihn beleidigt oder über ihn lacht – auch wenn jener gar nicht im Raum war. Etwas „Großes“ dränge von außen in seinen Kopf ein, sodass dieser zu platzen drohe, so die Aussage des ehemaligen Asylbewerbers.

Ergebnis des psychiatrischen Gutachtens: Der Angeklagte leidet an Schizophrenie

Der psychiatrische Gutachter stellte bei dem Angeklagten eine Schizophrenie fest, in deren psychotischen Phasen der junge Mann an Wahnvorstellungen, Halluzinationen und einer sogenannten Ich-Störung leide. Letztere beschreibe das Gefühl eines Fremdzugriffs auf die eigenen Gedanken.

Da der Angeklagte bereits in seinem Heimatland über einen Zeitraum von fünf oder sechs Jahren immer wieder Agenten auf der Straße erkannt haben will, geht der Gutachter davon aus, dass der Angeklagte schon sehr lange an dieser Störung leide. Dafür spreche auch, dass sich beim Angeklagten mittlerweile sogenannte Defektsymptome abzeichnen. Er sei in einen „Residualzustand“ verfallen – eine Persönlichkeitsveränderung infolge der Krankheit, die sich in passivem Verhalten, Konzentrationsstörungen, oder gedrückte Stimmung äußere. Hinzukäme Störungen in Form von unangemessenen Gefühlsreaktionen – der Angeklagte habe beispielsweise während der Tat zeitweise gelacht und getanzt, später dann dagegen geweint.

Der Beschuldigte war an diesem Abend nicht in der Lage, richtig zu handeln. Richter Bernhard Fritsch

„Das ist eine Krankheit, die sucht man sich nicht aus und für die ist auch niemand verantwortlich“, sagte der Vorsitzende des Schwurgerichts, Richter Bernhard Fritsch, in seiner Urteilsbegründung. „Der Beschuldigte war an diesem Abend nicht in der Lage, richtig zu handeln. Er ist damit genauso Opfer dieses Geschehens und auch seiner Erkrankung.“

Im strafrechtlichen Sinne sei er daher für seine Tat nicht verantwortlich zu machen, den weder bei den vorangegangenen Auseinandersetzungen noch in der Tatnacht könne ausgeschlossenen werden, dass der Angeklagte nicht unter Einfluss eines Wahns stand.

Die Tat dürfe dennoch nicht folgenlos bleiben. Denn da der Angeklagte immer wieder Mitmenschen in seine Wahnvorstellungen miteinbezogen habe, gehe von ihm durchaus eine Gefährdung für die Allgemeinheit aus, solange die Krankheit nicht professionell therapiert werde.

Lieber zurück nach Marokko als in die Klinik nach Bad Schussenried

In seinem „letzten Wort“ äußerte der Angeklagte den Wunsch, statt der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach Marokko zu seiner Familie ausreisen zu dürfen. Das Schwurgericht konnte ihm diesen Wunsch zwar nicht gewähren, Fritsch wies aber darauf hin, dass es ihm im Falle einer Genesung frei stehe, nach Entlassung in sein Heimatland zurückzukehren.

Und je mehr er an sich und damit gegen die Schizophrenie arbeite, auf das Therapiepersonal vertraue und ein Bewusstsein für den Umgang mit seiner Störung entwickle, desto früher könnte dieser Zeitpunkt für eine mögliche Rückkehr eintreten.