Kunstverein Ellwangen zeigt die Ausstellung „WAW“ mit Wow-Effekt

Kunst an sich ist weder feminin noch maskulin. Und doch ist nicht zu leugnen, dass jenseits von Geschlechterklischees und stereotyper Klassifizierung der Blick von Künstlerinnen auf die Welt um uns und die Welt in uns ein anderer ist, als der ihrer männlichen Kollegen. Damit verbunden sind auch spezifisch andere Themen und eine besondere Vielfalt der Materialien. Wie vielschichtig Frauen in der zeitgenössischen Kunst Stellung beziehen, punktgenau Standpunkte verorten und visionäre Perspektiven aufzeigen, dafür ist die für dieses Jahr letzte Ausstellung des Ellwanger Kunstvereins ein großartiges Beispiel. Eröffnet wird sie am kommenden Sonntag. Unter dem prägnanten Titel „WAW ‐ We Are Wonderful“ und hervorragend kuratiert von Silke Schwab-Krüger, vereint sie drei Künstlerinnenpersönlichkeiten, drei souveräne künstlerische Handschriften.

Und so manchem Besucher wird ein überraschtes „Wow“ über die Lippen kommen bei der Betrachtung starker amorpher Bilder der Stuttgarter Malerin Christa Munkert, ästhetischer Textilcollagen von Marleen Pennings sowie expressiver Keramiken und farbintensiver Arbeiten von Kerstin Schaefer.

Zurück geht die Schau auf Christa Munkert, die vor Jahren an der „Ellwanger Kunstausstellung“ beteiligt war, begeistert ist von den Räumen und fasziniert von den güldenen Wolken in den Vignetten der Stuckdecke im Marschallsaal. Und nicht nur sie: „Wir sind sehr glücklich, in diesen Räumen zu sein“, sagt Kerstin Schaefer. Darüber hinaus, so Schaefer, spüre man wohltuend das überdurchschnittliche Engagement des Ellwanger Kunstvereins. Und bereits jetzt habe die Schau ein internationales Echo in den sozialen Netzwerken.

Inspiriert vom historischen Ambiente des ehemaligen Schlosses der Fürstpröpste, haben die Malerinnen so harmonisch miteinander agiert und kommuniziert, dass „WAW“ bei aller Vielfalt eine Ausstellung wie aus einem Guss ist. Die Lust, sich den Räumen hinzugeben, ihrem Geheimnis nachzuspüren und mit ihnen zu spielen, ist spürbar. Christa Munkert macht den Raum zum Element der Bildkomposition. Arbeiten wie das „Teppichbild“ wirken so haptisch-sinnlich, dass man glaubt, mit den Händen einen Wandteppich erspüren zu können. Munkert ist auch eine Meisterin in der Kunst gestalterischer Aussparungen, die sie bewusst inszeniert.

Kerstin Schaefer wiederum definiert ihre künstlerische Position, indem sie den Raum bewusst einbezieht, ihn zum Kunstraum macht. Die aus Lörrach stammende Malerin ist buchstäblich „Wild At Heart“, so ein Schriftzug in einem ihrer dynamischen Bilder. Für diese Ausstellung sind mehr als 30, zum Teil großformatige Arbeiten entstanden. Auch die Keramikgruppe „Totentanz“ zeigt die Künstlerin zum ersten Mal. 26 Figurenpaare sind als Memento mori ein prägnanter Blickfang. Mit Keramik-Emojis in einem verfremdeten Umfeld karikiert Kerstin Schaefer gekonnt allgegenwärtige digitale Botschaften im privaten Bereich.

Im Marschallsaal öffnet sich die Pforte zur Wunderwelt von Marleen Pennings, die man auch unter ihrem Künstlerinnennamen „Stroke a Bird“ kennt. Auch die in den Niederlanden geborene Malerin interagiert mit dem umgebenden Raum. Fasziniert von Mustern und Textilstrukturen, „faltet“ Pennings gleichsam abstrakte Leinwandbilder, schichtet und fügt sie zu wundersam verschachtelten Collagen und kühnen Assemblagen von hohem ästhetischen Reiz.

Drei Frauen. Drei Künstlerinnen mit ihren Arbeiten, zart und zackig in differenzierte, sinngebende Form gebracht. Von Energie und Kraft durchzogen, dringen sie in die Tiefe existenzieller Themen und überzeugen in ausgewogener Balance von Ratio und Emotion, Intellekt und Empfindsamkeit.

„WAW“ wird am Sonntag, 8. Oktober, um 11 Uhr eröffnet. Roland Hasenmüller, scheidender Kunstvereinsvorsitzender, und Bürgermeister Volker Grab begrüßen, Johanna Ruoff führt in die Werke ein. Am Sonntag, 5. November, findet von 11 bis 16 Uhr eine Performance von Kerstin Schaefer statt, um 15 Uhr führt Kuratorin Silke Schwab-Krüger durch die Schau. Am Samstag, 18. November, gibt’s von 14 bis 17 Uhr ein Kinderprogramm mit Stefanie Gelse und Leonie Wagner-Traub. Zur Finissage am Sonntag, 3. Dezember, sind ab 11 Uhr Überraschungen und „Wundertüten“ bei Punsch geplant, um 14 Uhr die Auktion einer Weihnachtsedition. Man darf gespannt sein.