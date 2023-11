Kunstverein Ellwangen mit neuem weiblichen Vorsitz

Der Kunstverein Ellwangen hat vor Kurzem einen neuen Vorstand gewählt. Neu im Vorstandsteam sind die beiden Vorständinnen Astrid Koke als Vorsitzende und Saskia Kuznik als Stellvertreterin. Sie lösen Roland Hasenmüller und Manfred Baumhakl ab, die zuvor den Kunstverein fast 20 Jahre lang mit Umsicht und Weitsicht geleitet haben.

Die Mitgliederversammlung fand in den Räumlichkeiten des ehemaligen Knoedler-Ateliers im Schloss ob Ellwangen statt. In einstimmiger Wahl der anwesenden Mitglieder wurden Astrid Koke zur neuen Vorsitzenden und Saskia Kuznik als ihre Stellvertreterin gewählt. Ebenfalls in einstimmiger Wahl behält Angelika Kreuz ihr Amt als Kassiererin und werden Franz Brenner, Meinolf Roeren, Diana Wild und Lutz Willerding Beisitzende des Vorstands.

Der neue Vorstand unter weiblicher Führung sieht sich bewusst als Team. Gemeinsam mit den Kuratorinnen Silke Schwab-Krüger und Ulrich Brauchle möchte das Gremium die Förderung von neuer, junger Kunst in Ellwangen und der Region weiter vorantreiben.