Künstler laden zur „Werkbegegnung“ ein

Zwei Künstler laden vom 29. September bis 1. Oktober, zur „Werkbegegnung“ ins Palais Adelmann nach Ellwangen ein. Die beiden Künstler, Alfred Bast (Abtsgmünd-Hohenstadt, Berlin) und Ulrich Brauchle (Ellwangen), veranstalten im Palais Adelmann in Ellwangen eine dreitägige Werkbegegnung, bei der sie ihre Arbeits- und Denkweise vorstellen.

Dabei wird das Palais an diesem Wochenende in ein Kreaivlabor verwandelt. Es werden Bilder gezeigt, neue Arbeiten entstehen, und in Gesprächen werden Texte und Gedanken ausgetauscht. Ergänzend zu der gemeinsamen Werkbegegnung finden Performance Vorträge statt, bei denen Bild, Sprache und Musik in einem lebendigen Austausch verfolgt und wahrgenommen werden können. Öffnung der Ausstellung mit offenem Atelier ist am Freitag, 29. September, 14 bis 18 Uhr. Am Samstag, 30. September, ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr zu sehen, von 17 bis 18 Uhr wird eine Improvisation und Lesung angeboten. Am Sonntag, 1. Oktober, gibt es um 11 Uhr ein Künstler-Gespräch, die Ausstellung ist von 11 bis 16 Uhr zu sehen.