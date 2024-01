Unter Buhrufen und Pfiffen hat Cem Özdemir am Mittwochmorgen die Ellwanger Stadthalle betreten. Der Bauernverband Ostalb-Heidenheim hatte den Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen zur traditionellen Bauernkundgebung beim Kalten Markt geladen. Özdemir hatte zugesagt, allerdings schon bevor die Regierung ihre Pläne bekannt gegeben hatte, die Subvention für Agrardiesel und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen - letzteres wurde inzwischen wieder zurückgenommen. Özdemir kam, obwohl ihm an diesem Tag unübersehbar wenig Gegenliebe entgegenschlug.

Eine Bauernkundgebung dieser Art hat Ellwangen sicher noch nicht erlebt. Die Stadthalle mit knapp 700 Menschen voll besetzt, eine zweite Kundgebung im Außenbereich und unzählige Landwirte, die der Veranstaltung innen und außen mehr oder weniger lautstark beiwohnten. Schon am frühen Morgen war es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen durch blockierende Schlepper gekommen. Verkehrsunternehmen stellten deswegen den Busverkehr rund um Ellwangen ein.

Tiefes Misstrauen gegenüber der Politik

In dieser Gemengelage musste sich nun ein Bundeslandwirtschaftsminister behaupten, dem seine eigenen Bauern offenbar denkbar wenig zutrauen. Mehrfach wurde er von zwei Landwirtschaftsschülern gefragt, woher seine „abgeneigte Politik“ gegenüber den Bauern herkomme. Auf Nachfrage Özdemirs, was es für Belege für diese Behauptung gebe, konnten die beiden Jungbauern nicht antworten, weswegen Hubert Kucher, Kreisvorsitzender des Bauernverbands, zu Hilfe eilte. An solchen Fragen sehe man, wie tief das Misstrauen in die Politik gerade bei jungen Menschen sei, so Kucher. „Es treibt sie um, nicht zu wissen, ob sie in fünf oder zehn Jahren noch Landwirtschaft machen können.“

Von den Beschlüssen der Bundesregierung sei er völlig überrascht worden, sagte Özdemir. Er sei als Minister zwar loyal zur Regierung, es gehe aber nicht, dass er im Vorfeld nicht konsultiert worden sei. „Ich habe davor gewarnt, dass ein Berufsstand nicht über Gebühr strapaziert werden darf“, sagte Özdemir. Er wolle die Beschlüsse nicht mittragen und habe dafür gesorgt, dass die Streichung der Steuerbefreiung zurückgenommen worden sei.

Minister fühlt sich ungerecht behandelt

Özdemir machte zudem deutlich, dass er sich von den Bauern mehr „Fairness“ wünsche. Er sei schließlich erst seit zwei Jahren Minister. Viele „Verfehlungen“ gingen auf das Konto der Vorgängerregierungen. Deshalb müsse man jetzt gemeinsam anpacken.

Laut Özdemir müssten die Landwirte in der Wertschöpfungskette gestärkt werden. Das gehe nur durch faire Preise. Vom Tierwohl bis zum Klimaschutz könnten Bauern alles leisten, doch dafür bräuchten sie entsprechende Unterstützung. Außerdem sollen nach Aussage des Ministers neue Vermarktungswege gestärkt werden. Doch wenn 30 Prozent ökologische Landwirtschaft das Ziel seien, müsse auch der Konsum bei 30 Prozent liegen.

Hubert Kucher fand deutliche Worte zur bisherigen Arbeit Özdemirs. Er habe gehofft, der Minister könne Gesellschaft, Landwirtschaft und Politik zusammenführen. Genügend „gute Vorschläge und Lösungen“ vonseiten der Landwirtschaft gebe es, doch der Minister habe dafür keine Basis schaffen können. Mit den geplanten Streichungen habe man der Landwirtschaft und der Gesellschaft den Kampf angesagt. Die Vergünstigen seien Teil des Einkommens der Bauern, man brauche sie, um Rechnungen zu bezahlen. Die Rücknahme der Besteuerung landwirtschaftlicher Fahrzeuge sei ohnehin nur aufgeschoben, mutmaßte Kucher. „Man braucht die Bauern nicht für dumm verkaufen.“ Für die Zukunft wünsche er sich einen Minister, dem die Landwirtschaft am Herzen liege und der Bauern Zuversicht geben könne.

Kiesewetter fordert „vernünftige Politik“

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter betonte, dass man die Bauern viel zu lange als selbstverständlich angesehen habe. In die Kritik schloss er auch die Union mit ein. Die Streichung der Subvention sei von der Ampel „über Nacht mit einem Federstrich“ beschlossen worden. Doch man könne Geld nicht einfach umschichten, um ein Haushaltsloch zu schließen. Dafür brauche es „vernünftige Politik“ in Zusammenarbeit mit den Verbänden. „Deswegen ist die Bauernkundgebung die wichtigste Versammlung des ganzen Landes“, so Kiesewetter.

Schon lange vor der Ankunft des Ministers hatten die Landwirte rund einen Kilometer der B290, der wichtigsten Durchgangstraße der Stadt, in Beschlag genommen. In Reih und Glied standen die Traktoren aufgestellt, Passanten machten eifrig Fotos. Aus Richtung Crailsheim kam man nicht in die Innenstadt, auf der anderen Seite, aus Richtung Aalen kommend, verlief der Verkehr schleppend. Auf den Plakaten der Bauern waren dieselben Botschaften zu sehen wie schon am Montag, größtenteils richteten sich diese gegen die Ampelkoalition - einige direkt gegen den Landwirtschaftsminister. Anton Wagner, Kartoffelbauer aus Ellwangen, moderierte auf einer Bühne gegenüber der Stadthalle und stimmte „Rauskommen“-Sprechchöre an, die sich nach der Bauernkundgebung an Özdemir richteten. Und er kam raus.

Den Spießrutenlauf von der Stadthalle durch die Menge zu der Bühne ersparte sich Özdemir allerdings, griff stattdessen nach einem Mikrofon im abgesperrten Bereich mit reichlich Personen- und Polizeischutz. Nach wenigen Worten aber wurde er abgewürgt von Junglandwirten, die auf der großen Bühne stattdessen ihre Sicht der Dinge kundtaten: „Das haben sie eben schon gesagt, jetzt reden wir.“ Die Stimmung war durchaus aufgeheizt, Özdemirs Reden wurden wie schon in der Stadthalle zuvor mit Buhrufen und Trillerpfeifen lautstark kommentiert. Darüber hinaus blieb alles friedlich.