Krimi, Drama oder Komödie?

Das Kulturamt Ellwangen weist auf drei Veranstaltungen Ende August hin. Am Donnerstag, 24. August, gibt es eine Lesung der Ellwanger Buchstützer um 19 Uhr im Palais Adelmann, Großer Garten. Die Buchstützer haben sich wieder ein unterhaltsames Stück ausgesucht und werden es mit verteilten Rollen und unverkennbar eigenem Amüsement präsentieren. Ob steht noch nicht fest. Einlass ist ab 18 Uhr.

Am Freitag, 25. August, 19 Uhr, spielt das Studentische Orchester Baden–Württemberg unter Leitung von Jonathan Föll in der Evangelischen Stadtkirche. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Strauß und Jean Sibelius. Das Studentische Orchester Baden–Württemberg wurde im Rahmen eines Orchesterprojekts von Lehramtsstudierenden an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen gegründet. Für die künstlerische Leitung verantwortlich ist Gründungsmitglied Jonathan Föll. Das Orchester besteht aus etwa 50 Musikerinnen und Musikern, die hauptsächlich Studierende an Musik– oder anderen Hochschule/Universitäten des Landes Baden–Württembergs sind. Eintritt ist frei, Spenden dienen der Kostenminderung. Infos gibt es unter www.kirche–ellwangen.de.

Am Samstag, 26. August, erklingt ein Ellwanger Schlosskonzert um 19 Uhr im Thronsaal im Schlossmuseum. Zu hören sein wird das Trio Variabile mit Barbara Moser (Klavier), Othmar Müller (Cello) und Alexey Mikhaylenko (Klarinette). Das Programm umfasst das Kegelstatt–Trio Es–Dur KV 498 von W. A. Mozart, das Trio concertante sur des thèmes italiens op.15 von Carl Vollweiler, Werke von Max Bruch, Paul Juon und Nino Rota.

Karten für Schüler und Studenten kosten fünf Euro, Erwachsene zahlen 25 und Stiftsbundmitglieder 20 Euro und sind erhältlich bei der Tourist–Information Ellwangen, Telefon 07961 / 84303, [email protected], über Reservix und an der Abendkasse. Der Thronsaal ist über einen Aufzug im Schlossinnenhof barrierefrei erreichbar.