Das Bündnis zum Erhalt der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik pocht weiterhin darauf, dass der Kreistag sein selbst vorgegebenes Zielbild hinsichtlich der medizinischen Versorgung im Ostalbkreis umsetzt. Beschlossen wurde, dass neben einem neuen Regionalversorger bei Essingen zwei Grundversorger mit Basis-Notfallversorgung in Ellwangen und Mutlangen sowie ein Gesundheitszentrum in Bopfingen entstehen.

Bis der Regionalversorger in Betrieb gehen kann, werden allerdings noch Jahre vergehen. Die Bündnismitglieder, darunter die vier Fraktionen des Ellwanger Gemeinderats, niedergelassene Ärzte und Kommunen, sind überzeugt, dass insbesondere in der Übergangsphase dem Ellwanger Krankenhaus eine wichtige Bedeutung zukommt. Deshalb ist ein Katalog erstellt worden, in dem unter anderem der Verbleib des Endoprothetikzentrums und der Urologie in Ellwangen inklusive der Neubesetzung des Chefarztpostens gefordert wird.

Das Bündnis bekenne sich zwar mehrheitlich zu der Entscheidung des Kreistags, einen Regionalversorger zu bauen, doch vor allem in Gemeinden im Nordosten des Virngrunds hätte dieser Beschluss dennoch zu Unsicherheiten geführt, betont der Bündnis-Vorsitzende Berthold Vaas. Hinzu kämen Sorgen wegen des ungewissen Weiterbetriebs der Dinkelsbühler Klinik.

24/7-Basis-Notfallversorgung muss bleiben

Laut Vaas muss deshalb die Virngrund-Klinik nicht nur erhalten bleiben, sondern in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Als wichtigsten Punkt nennt er die 24/7-Basis-Notfallversorgung. Die sei wichtig, da dass Ostalb-Klinikum in Aalen in seiner jetzigen Struktur nicht die nötigen Kapazitäten besitze, um die Notfallversorgung der nordöstlichen Bevölkerung zu gewährleisten. Zudem übernehme Ellwangen Patienten aus Aalen, wenn das Krankenhaus dort überlastet sei. Noch wichtiger werde die Bedeutung der Virngrund-Klinik, falls Dinkelsbühl schließen und Nördlingen seine Notfallversorgung verlagern würde, so Vaas.

Zudem fordert das Bündnis, dass die Urologie in Ellwangen nicht nur bestehen bleibt, sondern mit moderner technischer Ausstattung versehen wird. Es gebe keinen Grund, weshalb der Bereich verlegt werden müsste, sagt Vaas. Wichtig sei auch, dass die Stelle des Chefarztes zeitnah ausgeschrieben werde, da Peter Jung zum 1. Januar 2025 in Rente gehe. Vaas befürchtet, dass es in dem Fachbereich zu einer Abwanderungstendenz der Mitarbeiter kommen könnte, wenn die Urologie nicht gestärkt wird.

Gleiches wird bezüglich des Endoprothetikzentrums gefordert. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die hervorragende Expertise der Abteilung samt Kooperative mit niedergelassener Orthopädie nicht weiter genutzt werden soll“, findet Vaas. Die Abteilung sei zertifiziert und müsse stabil gehalten werden. Ebenso braucht es nach Meinung des Bündnisvorsitzenden eine gut funktionierende Intensivstation. Wenn man Operationen durchführe, die komplikationsanfällig seien, dann müsse man auch die Möglichkeit haben, diese Patienten zu behandeln.

Gesundheitsakademie muss in Ellwangen bleiben

Laut Forderungskatalog sollen darüber hinaus eine heimatnahe onkologische Versorgung sowie der Weiterbetrieb der Gesundheitsakademie sichergestellt sein. Es gebe Überlegungen, die Akademie am neuen Regionalversorger anzudocken, sagt Vaas. Beschlossen worden sei damals aber Ellwangen als Standort. Zudem müsse die Entwicklung weiter vorangetrieben werden.

Und auf Beschlüsse müsse man sich verlassen können, findet Matthias Weber, Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises der Virngrund-Klinik. Vertrauen dürfe nicht enttäuscht werden. Die Zusage sei auch ein Versprechen von Alt-Landrat Klaus Pavel gewesen.

Vaas und Weber sind überzeugt, dass die Virngrund-Klinik mit „ihren Strukturen und der guten Ausstattung“ dazu beitragen könne, das Millionen-Euro-Defizit der Kliniken Ostalb zu reduzieren. „Jetzt kommt es darauf an, welche Bereiche gestärkt werden müssen“, erklärt Vaas.

Wenn das nicht geschehe und man einen „zentralen Knotenpunkt wie das Krankenhaus“ einfach heraus nehme, laufe man Gefahr, dass die medizinische Versorgung zerreiße, erläutert Orhopäde Walter Hauf, der seine Praxis in den Räumen der Virngrund-Klinik betreibt. „Dann wandern auch die Fachkräfte ab.“

Wenn er selbst das Krankenhaus nicht mehr als Back-up hätte, würde er den Standort Ellwangen verlassen, berichtet Hauf weiter. „Die Klinik ist der Kern der Versorgung, den man einfach braucht.“ Dieser „Anker“ sei wichtig, um selbstständige Praxen wie seine in der Region zu halten.