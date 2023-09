Konrad-Adenauer-Straße ab 4. Oktober komplett gesperrt

Aufgrund unvorhersehbarer Gegebenheiten und neuer Erkenntnisse im Straßenkörper im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe des Friedhofs Sankt Wolfgang sind weitere umfangreiche Arbeiten notwendig. Deshalb muss die Konrad-Adenauer-Straße/B 290 nach der Einmündung der Hohenstaufenstraße bis nach dem Einmündungsbereich der Scheffelstraße/Aalener Straße von Mittwoch, 4. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, komplett für den Fahrverkehr gesperrt werden.

Die Aalener Straße und die Scheffelstraße sind dann nur über die Innenstadt beziehungsweise Brauergasse zu erreichen; ebenso kann nur über die Hirtengasse beziehungsweise über die Aalener Straße Richtung Bahnhofstraße ausgefahren werden. Dabei ist der Bereich für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht mit Ausnahme von Anliegern gesperrt. Ab der Hirtengasse Richtung B 290 ist die Scheffelstraße/Aalener Straße nur für Anlieger im Rahmen einer Sackgassenregelung befahrbar. Der Verkehr von der Brauergasse Richtung Bahnhofstraße verläuft unter den bestehenden Verkehrsregelungen, also in der Einbahnstraße Aalener Straße.

„Uns hat auch schier der Schlag getroffen“, sagt der Leiter des Ordnungsamtes, Thomas Steidle, zur nochmaligen Vollsperrung der Konrad-Adenauer-Straße wegen Belagsarbeiten, aber: „Leider geht’s nicht anders.“ Die Straße sei in der Unterschicht mehr beschädigt als zu erwarten war, begründet der Ordnungsamtsleiter die Maßnahme. Denn man sei von einer belastbaren Schicht von 25 Zentimeter ausgegangen, es seien aber nur 15 Zentimeter: „Da reichen kleinere Eingriffe nicht mehr aus.“ Die Bauarbeiter würden „wie die Brunnenputzer schaffen“.

Man habe alle Betroffenen und Beteiligten ins Boot geholt, so Steidle, denn Transparenz sei oberstes Gebot. Die Anschreiben an die Betroffenen und Anwohner seien bereits rausgegangen, auch in der Stadtinfo und auf der städtischen Internetseite sei bereits informiert worden. Magnus Knecht, Sachgebietsleiter Straßenverkehr, berichtete über die Information der Rettungsdienste, der Feuerwehr und der Busunternehmen, die in dieser Woche erfolgt sei. Am Montag, 9. Oktober, um 7 Uhr müsse die Straße wieder frei sei, denn dann laufe wieder der Schul- und der Arbeitsverkehr.

„Unsere Baustellen von Ellwangen verlangen uns alles ab“, betonte Thomas Steidle am Freitag gegenüber der Presse. Trotz aller Erschwernisse, Beeinträchtigungen und manchen Ärgers sei man mit dem Fortschritt der Bauarbeiten sehr zufrieden: „Es läuft relativ gut. Momentan sieht's gut aus. Wir sind just in time.“ In diesem Zusammenhang bittet der Leiter des Ordnungsamtes die Bevölkerung um gegenseitige Rücksichtnahme und um sehr viel Verständnis: „Wir versuchen, den Eingriff in den laufenden Verkehr so gering wie möglich zu halten.“ Die angeordneten Maßnahmen wie auch das absolute Halteverbot in der Brauergasse werde man überwachen, so Steidle: „Wir werden den Verkehr kontrollieren, wir werden immer präsent sein.“

Zur zweiten Maßnahme sagte Steidle, es gebe noch Anschlussarbeiten in der Haller Straße und in der Konrad-Adenauer-Straße im Zuge der Neugestaltung des Geh- und Radweges von der Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) zur Innenstadt, Kanal- und Leitungsarbeiten. Deshalb gibt es von Montag, 25. September, bis Freitag, 20. Oktober, auf der K 3319 zwischen der B 290 und der LEA einen Einbahnstraßenverkehr. So kann von Ellwangen her kommend die K 3319 bis zur LEA nur im Einbahnstraßenverkehr mit einer Fahrspur befahren werden. Von Dalkingen her kommend ist der Fahrverkehr auf der K 3319 nur bis zur LEA möglich. Für die Fußgänger ist in diesem Bereich eine Fußgängerfurt eingerichtet.

„Es verändert sich permanent“, sagt Steidle zu den Baumaßnahmen: „Weil wir peu à peu, Schritt für Schritt alles abarbeiten.“ Die Sanierung der Westtangente, eine Baumaßnahme des Regierungspräsidiums, liege im Plan, „just in time“. Der Abschluss soll im November sein. Doch der Asphalteinbau sei wetterabhängig. Für die Anwohner der Hohenstaufenstraße und der Rotenbacher Straße sie die Beeinträchtigung durch den zusätzlichen Verkehr „kein Zuckerschlecken“, aber es gehe nicht anders.