Kochen in guten wie in schlechten Zeiten

Zur Erweiterung seiner Tätigkeitsfelder wurde vom DRK Ortsverein Ellwangen eine Verpflegungsgruppe gegründet. Diese besteht bisher aus einigen Helferinnen und Helfern aus den Reihen der aktiven Mitglieder. Laut Pressemitteilung ist das Ziel der Gruppe zunächst die Verpflegung der Helfer bei internen Veranstaltungen, wie zum Beispiel an Gruppenabenden oder bei Übungen.

Spaß am Kochen und Grillen und gemeinsame Aktivitäten werden zunächst im Fokus stehen. Am vergangenen Wochenende wurde seit längerem wieder die vereinseigene Feldküche aus ihrem Winterschlaf geweckt und unter der Leitung eines erfahrenen Kameraden auf ihre Funktion geprüft.

Ein mögliches Tätigkeitsfeld der Verpflegungsgruppe wären langfristig wären auch die Unterstützung der örtlichen Feuerwehren bei größeren Einsätzen mit der Ausgabe von Verpflegung an die Einsatzkräfte und auch der Einsatz bei Großschadenslagen, zum Beispiel bei größeren Katastrophen.

Um dies zu bewerkstelligen, müssen Helferinnen und Helfer in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Sowohl bei der Corona-Pandemie als auch bei der Ahrtalkatastrophe hat das DRK eine unglaubliche Welle an Hilfsbereitschaft durch Freiwillige erfahren, heißt es in der Mitteilung weiter. Da laut DRK solche Ereignisse jederzeit wieder eintreten können, wird weitere Unterstützung benötigt, um dieses Unterfangen langfristig zu bewerkstelligen.

Mitmachen kann jeder, unabhängig von Alter und Beruf. Praktische Erfahrung im Küchen- oder Verpflegungsbereich wird zwar nicht vorausgesetzt, ist aber natürlich sehr hilfreich. Das Alter spielt keine Rolle, ab 18 Jahren kann jeder und jede mitmachen. So können sich auch gerne ältere Bürgerinnen und Bürger engagieren, die bereits im Ruhestand sind und mit ihrer Erfahrung dann auch den jüngeren Helferinnen und Helfern noch etwas beibringen können. Die gesundheitliche Eignung muss gegeben sein.

Wer mitmachen will, ist jederzeit eingeladen. Egal ob im Sanitätsdienst, im Jugendrotkreuz, in einer unserer HvO Gruppen oder im Katastrophenschutz. Auch im Arbeitskreis Blutspende wird immer tatkräftige Unterstützung benötigt.

Die Bereitschaft trifft sich immer donnerstags um 19.30 Uhr im Ortsverein in der Dalkinger Str. 24. Kontakt: [email protected]