Klinik in Essingen nimmt Form an: Verwaltungsrat spricht Empfehlung aus

Neubau eines Zentralversrogers

Ellwangen / Lesedauer: 3 min

Kommenden Dienstag entscheidet sich wohl die Zukunft des Ostalb-Klinikums. Der Verwaltungsrat hat dem Kreistag den Bau eines Zentralversorgers in Essingen empfohlen. Dieser stimmt nächste Woche darüber ab. (Foto: Eckard Scheiderer )

Eine „Jahrhundertentscheidung“ steht an. Und auch wenn es weiterhin kritische Stimmen gibt, stimmt der Kreistag am kommenden Dienstag über den Zentralversorger in Essingen ab.