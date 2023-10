Kleine Entdecker blicken hinter die Kulissen

Auf die Spuren von Elektrizität haben sich am 3. Oktober 34 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis elf Jahren bei der EnBW ODR und ihrer Netzgesellschaft Netze-ODR begeben. Sie haben am bundesweiten Maus-Türöffner-Tag teilgenommen, bei dem die ODR das erste Mal mit Aktionen für Kinder dabei war. „Ohne Strom geht heutzutage fast nichts mehr ‐ er ist Grundlage für alle Lebensbereiche“, sagt Philipp Lechner, Ausbildungsleiter bei der Netze-ODR. Deshalb sei es der Netze-ODR und der EnBW ODR wichtig, schon früh für das Thema zu sensibilisieren. Man wolle ein Bewusstsein schaffen, dass Energie nicht unendlich verfügbar ist und man sparsam damit umgehen sollte.

Die Jungen und Mädchen bauten zum Beispiel selbst einen kleinen Helikopter zusammen, der durch eine kleine Photovoltaik-Platte fliegen konnte. Hoch hinauf ging es mit dem Hubsteiger zu einer Straßenlaterne, an der die Kinder Gummibären einsammelten. „Uns war wichtig, dass wir den Kindern ohne Schulbankcharakter einen Einblick in die Technik geben. Sie haben selbst mitangepackt, wodurch das technische Interesse nochmal ganz anders geweckt wird“, erläutert Jürgen Humpfer, Personalleiter der EnBW ODR, und ergänzt: „Vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der nach dem Türöffner-Tag einen Beruf in der Energiebranche anstrebt ‐ wir brauchen talentierten Nachwuchs.“

Neben den praktischen Aktionen bekamen die kleinen Entdecker eine spannende Führung auf dem Gelände. Bei der Besichtigung der Leitstelle erhielten auch die Begleitpersonen der Kinder einen Einblick in das Management der Stromnetze. „Die Erwachsenen waren ebenfalls sehr interessiert. Wir haben viele Fragen beantwortet, mit dem einen oder anderen Aha-Moment bei den Besuchern“, sagt Franz Stölzle, Leiter Strombetrieb Netze-ODR.