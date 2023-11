Eren Dinkçi möchte lieber für die türkische Nationalmannschaft spielen statt für die deutsche Elf. Das hat der Profi vom 1. FC Heidenheim am Rande des ersten Ellwanger „eSportsCup“ in der Buchenbergschule erklärt. Bei dem Wettbewerb spielten acht Schüler der Gemeinschaftsschule sowie acht weitere von anderen Ellwanger Schulen „EA Sports FC 24“ gegeneinander. Am Ende war es mit Cem ein Schüler der Buchenbergschule, der den Sieg holte und sich über tolle Preise freuen durfte.

Am Dienstagnachmittag herrschte Ausnahmezustand in der Buchenbergschule. Nicht nur zahlreiche Schüler und Eltern sowie externe Besucher waren gekommen, um den „eSportsCup“ mitzuerleben, auch der FCH, der den Wettbewerb tatkräftig unterstützte, war an allen Ecken und Enden vertreten. Da durfte auch Maskottchen „Paule“ nicht fehlen. Über den übergroßen Plüschbär mit Steiff-Knopf im Ohr freuten sich vor allem die jüngeren Besucher, sodass „Paule“ quasi im Akkord Autogramme schrieb und für Fotos zur Verfügung stand.

Die Fußballspiele werden auf großen Bildschirmen in drei Arenen ausgetragen. (Foto: Masuch )

Der Höhepunkt war aber sicherlich der Besuch der beiden FCH-Topspieler Tim Kleindienst und Eren Dinkçi. Beide hatten viel Zeit mitgebracht und stellten sich den zahlreichen Fragen der Schüler, die Rektor Joseph Ott im Vorfeld gesammelt hatte. So wurde Dinkçi unter anderem gefragt, für welche Nationalelf er lieber spielen wolle, die deutsche oder die türkische. Seine Antwort ließ keinen Raum für Spekulationen: Er habe sich für die türkische Nationalmannschaft entschieden, denn die passe besser zu ihm als die deutsche, sagte Dinkçi. Nominiert ist der Profi, der seit Sommer von Werder Bremen an Heidenheim ausgeliehen ist, freilich noch nicht.

Kleindienst wurde gefragt, welches Gefühl es in ihm auslöse, wieder in eine Schule zu kommen. Man merke erst, wie schön es in der Schule gewesen sei, wenn man „knackig“ im Arbeitsleben stehe, so Kleindienst, der sich als frischgebackener Bundesligaprofi nach eigener Aussage sehr wohl fühlt. Man spiele gegen Weltstars, die Bundesliga sei in sämtlichen Bereichen bedeutend besser.

Darüber hinaus bestätigte Dinkçi, dass FCH-Trainer Frank Schmidt ein cooler Typ sei und dass er gerne Polizist geworden wäre, hätte es mit der Fußballkarriere nicht geklappt.

Buchenbergschule siegt über Peutinger-Gymnasium

Im Vorfeld des Besuchs der beiden Profis war der „eSportsCup“ ausgetragen worden. In vier Arenen spielten insgesamt 16 Schüler um den Sieg. Im Finale trat Cem von der Buchenbergschule, der sich Paris Saint-Germain als Verein ausgesucht hatte, gegen Philipp vom Peutinger-Gymnasium an, der sich für Manchester United entschieden hatte. Cem entschied das Spiel mit einem Endstand von 3:0 für sich.

Die besten vier Spieler durften sich über Bundesliga-Trikots freuen, die bereits von einem Spieler getragen worden waren. Zudem hatten alle FCH-Spieler darauf unterschrieben. Außerdem gibt es für alle ein eSports-Training mit den Profizockern des FCH. Sieger Cem durfte darüber hinaus eine letzte Partie „EA Sports FC 24“ gegen Eren Dinkçi spielen.

Freuen sich, dass Maskottchen „Paule“ an die Schule gekommen ist: Lehrer und Spielleiter Kevin Ohnewald, Vincent Conte vom FCH, Joseph Ott, Jessica Oldendorf sowie Marvin und Rudolf Wiedmann (von links). (Foto: Masuch )

Die Spiele seien alle ziemlich spannend gewesen, freute sich Lehrerin Jessica Oldendorf, die den „eSportsCup“ mit organisiert hatte. Es habe sogar ein Elfmeter-Duell gegeben. Begeistert von der Aktion zeigte sich auch Rudolf Wiedmann, Geschäftsführer des Intensivpflegedienstes Lebenswert, der die Veranstaltung ebenfalls kräftig unterstützte und mit seinem Team unter anderem für die Stärkung zwischendurch verantwortlich zeigte. „Wenn man sich die Freude bei den Schülern anschaut, dann war es die ganze Mühe mehr als wert“, sagte Wiedmann, dessen Sohn Marvin den Wettbewerb federführend mitgestaltet hatte.

Als die Kooperation mit dem FCH konkret geworden sei, habe die Arbeit erst so richtig begonnen. Die Resonanz sei super und man wolle den „eSportsCup“ gerne wiederholen, so Marvin Wiedmann. Auch Schulleiter Joseph Ott freute sich über eine „super Stimmung“.