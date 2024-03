Die Kleinkindergruppe der Kindertagesstätte „Glückspilz“ ist aus den Räumen an der Spitalstraße 17 aus- und beim Ellwanger Unternehmen für Innovationsberatung EURAG eingezogen.

Wie die Stadt Ellwangen auf Anfrage bestätigt, seien aus diesem Grund die Räume im ersten Obergeschoss am Donnerstag geräumt worden. Wie die Stadt mitteilt, werden jene Kinder, die älter als drei Jahre alt sind, im Erdgeschoss weiter betreut, im zweiten Obergeschoss befinden sich nun Büroräume.

Regierungspräsidium untersagt Nutzung

Ende Februar 2024 hatte die Höhere Baurechtsbehörde des Regierungspräsidiums Stuttgart die Untere Baurechtsbehörde der Stadt Ellwangen angewiesen, die weitere Nutzung des Obergeschosses als Kinderbetreuungseinrichtung zu untersagen, da ein zweiter baulicher Rettungsweg fehle.

Um die Einrichtung weiter betreiben zu können, müsse dieser eingerichtet und entsprechend die Baugenehmigung nachträglich geändert werden. Im Vorfeld hatte sich das Regierungspräsidium bei einer Vor-Ort-Besichtigung die Räume angesehen und daraufhin eine Nutzung untersagt.

Bisherige Vermieterin war die Mayer GbR, die im November 2011 mit der Stadt Ellwangen ein Mietverhältnis eingegangen war, um in den Räumen Kleinkinder betreuen zu lassen. Die Verträge - für jedes Geschoss wurde ein gesonderter abgeschlossen - war ursprünglich bis 31. Dezember 2025 festgesetzt. Bei Abschluss des Mietvertrages war dieser nach vom Regierungspräsidium geforderte Rettungsweg noch nicht vorgeschrieben.

Die Frage, wer die Obergeschosse nun nachrüsten müsse, löste einen weiteren Konflikt zwischen der Mayer GbR und der Stadt Ellwangen aus. „Als Stadt sehen wir es als Aufgabe von Frau Mayer an, diesen zweiten Rettungsweg auf ihre Kosten herzustellen“, erklärt Pressesprecher Anselm Grupp im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“.

Grupp: Verantwortung liegt bei der Mayer GbR

Denn aus Sicht der Verwaltung liege es in der Verantwortung des Vermieters, die Räume derart zur Verfügung zu stellen, dass die im Mietvertrag vereinbarte Nutzung ohne Einschränkungen möglich ist.

Laut Medienberichten ist die Mayer GbR anderer Ansicht. Laut Vertrag sei die Stadt zuständig für alle Investitionen, die zur Sicherheit und zum Betrieb des Kindergartens notwendig sind, so Alice Mayer. In diesem Zusammenhang waren im vergangenen Jahr auch schon der Einbau neuer, bruchsicherer Fenster Gegenstand eines Streits zwischen den beiden Mietparteien.

Frist läuft am 1. April ab

In dem aktuellen Bericht hatte Mayer nun angekündigt, gegen die vorzeitige Kündigung rechtlich vorzugehen. Die Stadt Ellwangen hat der Mayer GbR in ihrer Kündigung Widerspruchsfrist bis zum 20. März gesetzt. „Ansonsten sind wir bis ersten April endgültig draußen“, so Grupp. Ab diesem Datum gilt auch Nutzungsuntersagung des Regierungspräsidiums.

Mayer: Betriebssicherheit ist Aufgabe des Mieters

Ingrid Alice Mayer pocht weiterhin darauf, dass die Betriebssicherheit Aufgabe des Mieters ist. Für die Fenster habe die Stadt schon längst Fördermittel beantragen können, kritisiert sie. Das könne nur die Stadt als Träger der Einrichtung vornehmen. Darüber hinaus ist Mayer der Ansicht, dass der Kindergarten zur Belebung der Innenstadt beiträgt. So könnten sich Eltern, deren Kinder in der Einrichtung betreut würden, in der Stadt aufhalten und Besorgungen machen.

Die Gartenzäune als Ersatz für Sicherheitsfenster empfindet Mayer als Frechheit. Die Zäune würden die Räume verdunkeln und die Kinder könnten nicht mehr richtig hinaus in die Spitalstraße schauen, sagt sie.