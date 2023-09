Kirchweihmarkt Bühlertann mit vielen Vereinen

Der traditionelle Kirchweihmarkt findet am Samstag, 14. Oktober, statt. Geöffnet ist der Markt von 9 bis 16 Uhr. Eine große Anzahl von Marktanbietern werden wiederum vertreten sein. Erneut dabei sind in diesem Jahr einige der örtlichen Vereine mit verschiedenen Köstlichkeiten an Getränken und Speisen.

Für die jüngsten Marktbesucher gibt es bei schönem Wetter in diesem Jahr zwei Hüpfburgen sowie eine Interactive Arena, auf die sie sich heute schon freuen dürfen. Hinter dem Rathaus findet der Kinderflohmarkt statt. Kinder und Jugendliche, die Spielsachen, Bücher, Hausrat oder ähnliches verkaufen möchten, dürfen hier ihren Stand kostenlos aufbauen.

Auf Grund der Sperrung der Ortsdurchfahrt wird eine Umleitungsstrecke über den Hohenbergweg, Rosenbühl, Seestraße, Lichsweg und die Mühlstraße ausgewiesen.