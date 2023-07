Kinder–Pilgern auf den Spuren des Seligen Pater Philipp Jeningen SJ

Im Gedenken an die sich bald jährende Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen SJ sind die Kinder und Erzieherinnen vom katholischen Kindergarten St. Canisius zusammen mit Pastoralreferent Sven Köder aufgebrochen (Foto: Seelsorgeeinheit). Auf den Spuren von Pater Philipp pilgerte die Gruppe vom Kindergarten Richtung Schloss ob Ellwangen — mit dabei ein Pilgerkreuz, Pilgerstäbe und ein Bild des Seligen Pater Philipp. Am Schloss wurde die Pilgergruppe von Museumsleiter Matthias Steuer empfangen. Dort machten sie Station in der Schlosskapelle St. Wendelin, in der auch schon Pater Philipp gewirkt hat. Das Kinder–Pilgern wurde durch Gebete, Lieder und religiöse Impulse von Sven Köder und dem Erzieherteam begleitet.