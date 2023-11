Kinder machen Kunst in Ellwangen

Kinder machen Kunst, Kinder brauchen Kunst. Das zeigt die Begeisterung mit der die neue Kinderkunstwerkstatt des Kunstvereins Ellwangen angenommen worden ist. 20 Kinder konnten in den Ausstellungsräumen des Schloss ob Ellwangen, angeleitet vom Team der Kinderkunstwerkstatt, an verschiedenen Stationen - von Fotografie über Collage bis Malerei - sich künstlerisch austoben. Die Arbeiten sind noch bis 3. Dezember im Schloss zu besichtigen.

Der Kunstverein Ellwangen hat vor Kurzem Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren eingeladen, an der Kinderkunstwerkstatt im Rahmen der aktuellen Ausstellung „WAW - We are wonderful“ teilzunehmen. Kunstinteressierte Kinder konnten gemeinsam mit dem Team der Kinderkunstwerkstatt Amelie Jack, Stephanie Gelse, Leonie Wagner-Traub, Frank Keller und Franz Brenner die Ausstellung mit Werken von Christa Munkert, Marleen Pennings und Kerstin Schaefer besuchen.

Das Besondere an diesem Samstag: die Kindern konnten deren Werke betrachten, sondern auch spannende Einblicke in die Arbeitsweise und Techniken der Künstlerinnen gewinnen. An unterschiedlichen Stationen durften die Kinder dann selbst kreativ werden und mit originellen Materialien und Techniken ganz eigenständig auf die Ausstellung reagieren. Im Lauf des Samstagnachmittags sind vielfältige und eindrucksvolle Arbeiten im zwei- und dreidimensionalen Bereich entstanden, die ebenfalls in den Räumlichkeiten des Kunstvereins Ellwangen noch bis zur Finissage der Ausstellung am 3. Dezember zu sehen sind.

Kleine und große Kunstfans aus Ellwangen und der gesamten Region sind eingeladen, sich die Arbeiten im Schloss anzuschauen. Auf der Finissage am 3. Dezember warten Überraschungen und Punsch auf die kleinen und großen Besucher. Um 11 Uhr geht es los, um 14. Uhr findet die Kunst-Auktion einer Weihnachts-Edition statt.