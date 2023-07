Killinger Dorfgemeinschaft weiht neue Dorfhütte ein

Wenn es darum geht ihre Ortschaft strukturell weiter zu entwickeln und damit deren Attraktivität und Lebensqualität zu verbessern, dann nehmen die Killinger Bürgerinnen und Bürger sinnvolle und zukunftsträchtige Maßnahmen selbst in die Hand. Jüngstes Projekt der Dorfgemeinschaft ist der Bau einer schmucken Dorfhütte am Killinger Spielplatz.

Zur Einweihung vor wenigen Tagen konnte Martin Frankenreiter, unter dessen Regie das Projekt verwirklicht wurde, neben der Dorfgemeinschaft auch eine Reihe von Ehrengästen begrüßen. Frankenreiter erläuterte Idee und Zielsetzung der Dorf– beziehungsweise Wetterschutzhütte. Sie soll als Treffpunkt für Jung und Alt dienen, eine Begegnungsstätte sein, die das soziale Miteinander in Killingen fördert.

Rund 1200 unentgeltliche Arbeitsstunden investierten die Helferinnen und Helfer der Dorfgemeinschaft in ihr Projekt. Reine Materialkosten sind in Höhe von circa 16.000 Euro angefallen. Alle Arbeitsschritte, von der Planung bis zum letzten Pflasterstein im Hof, wurden in Eigenleistung erbracht. Allen Helferinnen und Helfern dankte Frankenreiter, besonders seinen Kollegen vom Bau–Team Florian Spaag, Thomas Vatter, Eugen Maile und Josef Lutz sowie den Spenderinnen und Spendern, die mit Geld, Baumaterialien und Maschinen hilfreiche Beiträge geleistet hatten.

Bürgermeister Volker Grab bezeichnete das Killinger Bauprojekt als „ein Paradebeispiel für Bürgerschaftliches Engagement“. Die Dorfgemeinschaft habe erneut unter Beweis gestellt, dass sich zunächst unmöglich erscheinende Vorhaben mit Geschlossenheit und Tatkraft umsetzen lassen. Dass der Röhlinger Ortschaftsrat einen Finanzierungsbaustein aus Mitteln des Ortschaftsbudgets beigesteuert hat, betonte Ortsvorsteher Walter Schlotter.

Killingen habe ohne Zutun von Anderen etwas Großartiges geschaffen. Bürgerschaftliches Engagement habe in Killingen eine lange Tradition und sei damit auch eine tragende Säule des dörflichen Gemeinwesens. Nach dem Dank von Eugen Maile im Namen der Dorfgemeinschaft an Martin Frankenreiter segnete Pater Sony die Dorfhütte. Die abschließende Feier bei Speis und Trank wurde vom Musikverein Röhlingen in bewährter Weise umrahmt.