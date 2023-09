„Es ist eine tolle Aufgabe und eine Ehre, dass ich das machen darf“ sagt Roderich Kiesewetter und fügt gleich noch an, Abgeordneter im Bundestag zu sein, sei für ihn Berufung. Dafür hat er eine vielversprechende Karriere in der Bundeswehr aufgegeben. Am Montag, 11. September, feiert der Parlamentarier seinen 60. Geburtstag. Wobei feiert es nur bedingt trifft: Für das Fest in der Familie in einigen Tagen schon, ansonsten ist der Geburtstag für ihn ein Tag wie viele andere. Der Abgeordnete ist auf Achse. Als Sprecher seiner Fraktion für Krisenprävention war er seit April vergangenen Jahres, seit der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wütet, in 99 Bundestagswahlkreisen als Redner präsent, in weiteren 84 hybrid.

Auch in Rundfunk und Fernsehen und in bundesweit beachteten Talkshows ist Kiesewetter ein gefragter Gesprächspartner dank seiner Expertise. Denn vor seiner politischen Karriere war er fast 30 Jahre Soldat bei der Bundeswehr und hat sich nach eigenen Worten für die Sicherheit des Landes eingesetzt. Er war Batteriechef, Adjutant, Generalstabsoffizier und Kommandeur. Seine Karriere in der Bundeswehr wäre dank seiner Generalstabsausbildung steil weitergegangen und hätte ihn in höchste Ränge geführt. Er war auf dem Balkan und in Afghanistan im Einsatz, arbeitete im Verteidigungsministerium in Bonn bei der Nato in Brüssel und war für den so genannten Aufbau Ost und die Auflösung der früheren Nationalen Volksarmee der untergegangenen DDR zwei Jahre in Thüringen, wo er seine Frau Silke kennenlernte. In Hermeskeil, wo Kiesewetter seit 2002 Bataillonskommandeur war, hatten seine Frau und er ein Haus gekauft, dort wollten sie sich eigentlich niederlassen.

Da rief eines Tages im Jahr 2008 Winfried Mack, sein Freund aus Tagen in der Jungen Union, an. Georg Brunnhuber habe seinen Abschied aus dem Bundestag angekündigt, teilte der Landtagsabgeordnete mit, und fragte seinen Freund, ob dieser nicht Interesse habe, die Nachfolge anzutreten. Kiesewetter erbat sich Bedenkzeit und nachdem die Familie zugestimmt hatte, warf er seinen Hut in den Ring und wurde von der CDU nominiert.

Generalstabsoberst war er damals. Sein Chef sagte er würde die Generalsuniform in den Staub werfen. Er solle nicht das Kleine im Großen suchen, sondern das Große im Kleinen. Kiesewetter: „Für mich aber war die Entscheidung für meine Heimat nach über 15 beruflichen Stationen und mehreren Auslandseinsätzen mit der Bundeswehr genau das Gegenteil: Hier suche ich „das Große im Kleinen“. Für mich ist die Gestaltung des Bundestagsmandats für meine Heimat die Fortsetzung des Dienstes an der Gesellschaft mit viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als in meinem ehemaligen Beruf.“

Kiesewetter wurde in eine Soldatenfamilie hinein geboren. Sein Vater ging 1956 zur Bundeswehr und war 1960 in Ellwangen stationiert, wo er seine Frau kennenlernte. 1963 kam Sohn Roderich zur Welt — in Pfullendorf, wo der Vater inzwischen Dienst tat. Über Stationen in Heidelberg, im Rheinland und in Karlsruhe kam die Familie schließlich nach Jahren des Umziehens wieder nach Schrezheim, wo die Mutter, die als Heimatvertriebene ungarische Wurzeln hat, aufgewachsen ist. Hier engagierte der Jubilar sich schon früh politisch, gründete die Schüler–Union, mischte bei der Jungen Union mit und trat 1981 in die CDU ein. Das Abitur machte er 1982 am Hariolf–Gymnasium in Ellwangen. Von 1983 bis 1986 studierte er Volks– und Betriebswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in München, ein Jahr war er in Austin/Texas, und schloss als Diplom–Kaufmann ab.

Mit Macks Anruf war das Ende der militärischen Karriere eingeläutet, Kiesewetter wurde wieder Zivilist, zog 2009 als direkt gewählter Abgeordneter für die CDU in den Bundestag ein und wurde seither drei Mal wiedergewählt. Dort widmete er sich jedoch bewusst, wie er sagte, nicht militärischen Fragen oder Themen der Außenpolitik, sondern kniete sich in das „Kleine“ hinein, in die Themen, die seine Wählerinnen und Wähler direkt und unmittelbar beschäftigen, Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur beispielsweise. Das sind auch die Dinge, die heute noch aus dem Wahlkreis an ihn herangetragen werden, erzählt er: Rente, Digitalisierung, ausufernde Bürokratie, teures Wohnen. „Die Bürgernöte haben extrem zugenommen. Mich erreichen viele Briefe.“ Und er kümmert sich zusammen mit seinem, wie er es lobt, hervorragenden Team um alle Anliegen.

Kiesewetter war außerdem unter anderem von 2011 bis 2016 Präsident Präsident des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr und von 2015 bis vergangenes Jahr Kreisvorsitzender der Ostalb–CDU. Vor allem seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist er bundesweit gefragt und viel auf Veranstaltungen unterwegs. Auf Präsenz im Wahlkreis legt er jedoch nach wie vor großen Wert. Kiesewetter: „Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist mir am Wichtigsten. Ob in einer Bürgersprechstunde, am Marktstand, bei einer Bürgerwerkstatt, beim Firmenbesuch oder im E–Mailaustausch. Ihre Anregungen sind für mich wichtige Impulse, um unsere Region voran zu bringen und zu stärken.“ Er versucht nach eigenen Worten aber auch viel Zeit mit seiner Frau, seinen beiden erwachsenen Kinder und der kleinen Enkelin zu verbringen. „Ich koche gerne, wandere gerne und habe Freude an Gartenarbeit. Außerdem entspanne ich schon immer sehr gut durch Lesen und Sport.“