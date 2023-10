Ellwangen

Kicherer ‐ Sponsor des fiftyFiftyTaxi

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

(Foto: Landratsamt )

Einen Scheck in Höhe von 2500 Euro hat Antje Förstner-Frick von der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG an Landrat Joachim Bläse und Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität des Landratsamts Ostalbkreis für das Verkehrssicherheitsprojekt „fiftyFifty-Taxi“ übergeben.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 14:51 Von: sz