Der Gemeinderat bekennt sich weiterhin zum Krankenhausstandort in Ellwangen. Um ihren zahlreichen Forderungen, bezogen auf die künftige Ausstattung und das Angebot der Virngrund-Klinik, weiterhin Gewicht zu verleihen, hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Resolution verabschiedet. Anfang März hatte der Kreistag sich für den Neubau eines Regionalversorgers in Essingen entschieden. In Ellwangen befürchtet man, dies könne zum Abbau der medizinischen Versorgung für die Stadt und den gesamten nordöstlichen Raum führen. Zudem machte Oberbürgermeister Michael Dambacher deutlich, dass die Chefarztstelle der Urologie in Ellwangen wieder besetzt werden müsse.

Erneut verwies Dambacher auf das vorgegebene Zielbild, an das sich der Kreis bei der Ausgestaltung der medizinischen Infrastruktur auf der Ostalb zu halten habe. Neben dem Regionalversorger soll es demnach zwei Gesundheitscampi in Mutlangen und Ellwangen mit einer Basis- und 24-stündigen Notfallversorgung geben. Damit das Ziel auch eingehalten wird, hat der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit dem „Bündnis für eine starke Ellwanger Klinik“ einen Katalog mit Forderungen formuliert, dem die Mitglieder sämtlicher Fraktionen einstimmig zustimmten. Man wolle ein klares Signal Richtung Aalen senden, unterstrich Dambacher.

Alle Fraktionen stehen hinter der Resolution

Die CDU stehe zu 100 Prozent hinter der Virngrund-Klinik, sagte Stadtrat Rudolf Wiedmann. Ohne das Krankenhaus werde die nordöstliche Region abgehängt. Die Klinik werde gebraucht, das müsse der Landkreis begreifen, so Wiedmann.

Herbert Hieber (SPD) sagte, es sei wichtig, dass Ellwangen die Virngrund-Klinik immer wieder ins Gespräch bringe. Auch Berthold Weiß (Grüne) betonte, dass seine Fraktion voll hinter dem Krankenhaus stehe.

Franziska Schuster (Freie) versprach, weiterhin für die Klinik einzustehen. Die Resolution sei ein wichtiger Appell, der auch an die Öffentlichkeit gerichtet werde. Jetzt beginne eine sehr wichtige Phase, in der man jeden brauche, der für das Krankenhaus kämpfen wolle.

Das sind die Forderungen

- Das Zielbild aus dem Beschluss vom 25. Juli 2023 muss ausgefüllt werden.

- Die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik muss eine medizinische Grundversorgung und Basis-Notfallversorgung behalten.

- Erhalt der Urologie in Ellwangen mit zeitgemäßer technischer Ausstattung.

- Das Endoprothetikzentrum in Ellwangen muss erhalten bleiben.

- Basis-Notfallversorgung 24/7 für die 80 Prozent der restlichen Fälle.

- Die Chefarztstelle Urologie muss für Ellwangen wieder besetzt werden.

- Überwachungsbetten Intensiv müssen vorgehalten werden.

- Die Gesundheitsakademie muss wie beschlossen schnellstmöglich eingerichtet werden.

- Heimatnahe onkologische Versorgung im Rahmen des im Aufbau beschlossenen onkologischen Zentrums.