Für viele Ellwanger ist der Montagmittag der Höhepunkt des Kalten Marktes, wenn Hunderte Reiter, Pferde und Gespanne durch die Straßen der Ellwanger Innenstadt ziehen. Trotz erschwerter Anreisebedingungen und wesentlich mehr Verkehr auf den Straßen haben es sich auch Vereine wie Haflingerfreunde Ellenberg, der Reit- und Fahrverein Jagstzell oder auch der Reit- und Fahrverein Röhlingen nicht nehmen lassen, an dem großen Festumzug, teilzunehmen.

Die Bürgergarde Ellwangen mit Musikzug. (Foto: Masuch )

Vereinzelt hatten einige Reiter und -Gruppen im Vorfeld wegen der angekündigten Bauernproteste ihre Teilnahme vorsorglich abgesagt.

Trotz erschwerter Anfahrt sind viele Besucher zum Umzug gekommen. (Foto: Hamann )

Auch das Publikum war insbesondere zu Beginn der Strecke an der Marienstraße zwar etwas ausgedünnter als üblich, Richtung Fuchseck drängten sich die Pferdebegeisterten aber dann doch in mehreren Reihen am Straßenrand, um einen guten Blick auf die schön geschmückten Gespanne, die Musikvereine, die Reitergruppen und insbesondere auf die frisch gekürten Siegerstufen und Reservesieger zu haben.

Warm eingepackt sind angesichts der knackig-kalten Temperaturen die Islandpferde-Reiter Lixhof. (Foto: Masuch )

Traditionell eröffnet wurde der Umzug von der Bürgergarde sowie von der Ellwanger Trachtengruppe, darauf folgten die Sieger- und Reservestuten, verschiedene Kapellen, wie zum Beispiel der Musikverein Rattstatt oder der Musikverein Röhlingen, sowie weitere Gruppen wie die Sylvester Reitergruppe Westhausen, der Verein Friedensglocken oder die Reitgemeinschaft Hinterlengenberg.

Der Musikverein Röhlingen sorgt für gute Stimmung in der Ellwanger Innenstadt. (Foto: Hamann )

Moderiert und auch live gestreamt wurde der Umzug wie bereits in den Vorjahren wieder von einem Team des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR).

Auch die Reitgemeinschaft Hinterlengenberg ist beim Umzug wieder mit dabei. (Foto: Hamann )

Im Anschluss an den Umzug hat Oberbürgermeister Michael Dambacher zusammen mit den Juroren der Pferdeprämierung auf den Treppen der Musikschule die Preisverleihung vorgenommen, bei der auch viele Besucher zum Gratulieren noch eine Weile verweilten.