Junger Kammerchor Ostwürttemberg singt geistliche Chormusik

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg singt am Sonntag, 17. September, 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche geistliche Chormusik. Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) wurde im Dezember 2005 als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Heidenheim und des Ostalbkreises gegründet. Er arbeitet laut Pressemitteilung eng mit den Musikschulen, den weiterführenden Schulen, den Vereinschören und den Kirchenchören in Ostwürttemberg zusammen. Gemeinsam mit dem Orchesterpendant Junge Philharmonie Ostwürttemberg e.V. (JPO) soll der Chor dazu beitragen, die Identität und den Zusammenhalt in der Region Ostwürttemberg zu stärken und als Botschafter nach außen zu wirken. Die Leitung haben Maddalena Ernst und Thomas Baur. Der Eintritt ist frei, Spenden dienen der Kostenminderung. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Ellwangen. Weitere Infos unter www.kirche–ellwangen.de