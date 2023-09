Junge Talente stellen bei Neubert in Ellwangen aus

Einem Maler aus Leidenschaft und Berufung, wie der Ellwanger Architekt Martin Lang einer ist, sind leere Schaufenster in der Innenstadt ein Gräuel. Seit einiger Zeit nutzt Lang die Fenster des ehemaligen Schuhhauses Neubert in der Marienstraße als Galerie auf Zeit und zeigt dort farbintensive Acrylbilder und ausdrucksstarke Aquarelle, an denen Passanten nicht achtlos vorübergehen. Jetzt werden Langs facettenreiche Arbeiten ergänzt durch Bilder junger Menschen zwischen sechs und 18 Jahren, die seine Anregung gerne aufgegriffen haben, mit eigenen Werken zum ersten Mal an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dabei selbstverständlich geschützt zu sein, denn es werden nur ihre Vornamen genannt.

So ist eine besondere Pop–up–Galerie entstanden, Fenster zum Schauen für die Kunst und für junge Talente wie den sechsjährigen Michel, den etwas älteren Frederick, für Isabella und die 18–jährige Indira. Sie zeigen einfühlsame Porträts, fantasievolle Impressionen der Natur, aus der Tier– und Pflanzenwelt und sensible Bewegungsstudien. Es gehört Mut dazu, sich mit diesen ganz eigenen „Ansichtssachen“, Blickwinkeln und Standpunkten in einem „Schaukasten“ zu präsentieren. Die Reaktionen sind durchweg positiv. Mit den Arbeiten von Martin Lang gehen die Bilder eine spannende Synthese ein.

Er selbst entwickelt seine Malerei Schritt für Schritt weiter, wie er selbst sagt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten widmet er sich der Kunst und hat nach wie vor Kontakt zu Künstlerkollegen und Dozenten der Haller Sommerakademie, die er von 2003 bis 2007 besucht hat. Lang ist einer der Stillen im Lande, die kein Aufhebens um die eigene Person machen und lieber im Hintergrund wirken. Dort aber intensiv und mit klugem Blick auf künstlerischen Nachwuchs. Gemeinsam hauchen er und von ihm entdeckte junge Talente seelenlosen Fensterhöhlen Leben ein, bringen Farbe in die City und bildende Kunst den Menschen näher.