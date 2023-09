Junge, frische Musik

Groove, Stil, eine fette Liveshow und jede Menge tanzbare Musik — am Samstag, 23. September, veranstaltet die Katholische Erwachsenenbildung (keb) Ostalbkreis im Jugend– und Kulturzentrum (JuZe) Ellwangen ein Konzert für Junge Erwachsene. Mit der siebenköpfigen Ska–Band in Anzug und Krawatte — Suit Up — beginnt das Musikfest. Die Ellwanger Band Lilak um Multiinstrumentalist Tim Hunke und Ausnahme–Pianist Nico Brauchle gibt danach ihr vorerst letztes Konzert. Einlass ist um 17.30 Uhr, um 18 Uhr beginnt das Open–Air–Konzert. Die Veranstaltung endet um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine Veranstaltung, die in puncto musikalischer Klasse und Tanzbarkeit ein echter Hingucker ist: „Wir wollen jungen Menschen in Ellwangen etwas Besonderes bieten“, sagt Max Vogelmann, Lehrer in St. Gertrudis sowie Vorstandsmitglied des Veranstalters Katholische Erwachsenenbildung Ostalbkreis. „Mit Lilak und SuitUp haben wir etablierte Bands gewonnen, die den Schwung dieser Generation auf die Bühne bringen. Neben Konzerten bringen wir auch einen Jonglierworkshop, eine Lesung, eine Schreibwerkstatt und andere Austauschformate auf die Ostalb, die für Junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren reizvoll sind“, verweist der Ellwanger auf das weitere Angebot.

Den Anfang am Samstag macht SuitUp. Die Tübinger–Band spielt, posaunt, orgelt oder singt ihren „fetten Neckar–Ska“. Mit einer Mischung aus Ska, Raggae, Balkan und Funk sowie einem Schuss Pop bringen sie seit 2009 das Publikum zum Tanzen. Die siebenköpfige Band um den Aalener Schlagzeuger Simon Angstenberger trumpft mit einem Bläsersatz, Gesang, Bass, Gitarre und Hammondorgel auf.

Für die Lokalmatadoren Lilak ist es der vorerst letzte Auftritt ihrer Bandgeschichte. Neue Bandprojekte stehen an, aber das soll an diesem Abend in Vergessenheit geraten. Mit einem Sound aus Hip–Hop, Pop, Funk und Techno, aber auch Bossa–Nova oder Rock hat die siebenköpfige Band viele Menschen mit ihrer guten Laune und starken Bühnenpräsenz angesteckt. Rund um den Multiinstrumentalisten Tim Hunke und den Pianisten Nico Brauchle laden Background–Sänger und eine groovende Band zum Mitwippen ein.

