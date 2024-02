„Vor allem die Schulen haben ein massives Problem mit rechtem und rassistischem Gedankengut.“ Davor hat der Ellwanger Jugendrat bei seiner konstituierenden Sitzung gewarnt und Workshops zur politischen Bildung sowie eine Ombudsstelle für Betroffene von Diskriminierung gefordert.

Der Jugendrat ist ein gewähltes Gremium aus 25 Vertreter und Vertreterinnen der Ellwanger Schulen. Dadurch sollen Jugendliche an der Kommunalpolitik beteiligt werden. Neben den Sitzungen besteht die Arbeit des Jugendrats vor allem auch aus der Arbeit in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Es wurden die Arbeitsgruppen „Öffentlichkeitsarbeit“, „Verkehr, Bildung und Digitales“, „Nachhaltigkeit und Stadtgestaltung“ und „Veranstaltungen“ gegründet.

Der Jugendrat beschloss ferner einen Antrag zur politischen Bildung junger Menschen in Ellwangen. „Vor allem die Schulen haben ein massives Problem mit rechtem und rassistischem Gedankengut. Sei es die Verwendung von Zeichen der Nazis oder die Reproduktion von menschenfeindlichen Aussagen und Beleidigungen, das alles ist Realität an vielen Schulen in Ellwangen“, so Carina Krez, Sprecherin des Ellwanger Jugendrats.

Gerade in der aktuellen politischen Lage, in der die Demokratie in Gefahr sei, sei es umso wichtiger, durch eine umfangreiche politische Bildung und Aufklärung jungen Menschen die Wichtigkeit unserer Demokratie und Werte wie Toleranz und Vielfalt zu vermitteln. Der Antrag sieht dafür ein umfassendes Programm für die Schulen vor und beinhaltet nicht nur Bildungsangebote, wie Workshops für die Sensibilisierung und Aufklärung der Schüler und Schülerinnen, sondern auch die Einrichtung einer Ombudsstelle, an der den Betroffenen von Diskriminierung geholfen wird.

„Jegliche Form von Diskriminierung sowie die Verbreitung von rechtsextremem und menschenfeindlichem Gedankengut darf nicht toleriert werden. Politische Bildung ist ein essentielles Mittel zur Bekämpfung von Diskriminierung und extremistischen und menschenverachtenden Positionen und muss daher unsere Priorität sein. Nur so kann eine offene und tolerante Gesellschaft, in der alle Menschen in Sicherheit leben, bestehen“, so der Jugendrat abschließend.