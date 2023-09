Jugendliche sollen Drogen in größerer menge verkauft haben.

Zwei junge Männer aus dem Ostalbkreis, ein 18–Jähriger und ein 20–Jähriger, müssen sich wegen erwerbsmäßigen Handels mit Marihuana, Kokain, Heroin und hoch dosierten Ecstasy–Tabletten vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Ellwangen verantworten. Beide sind arbeitslos, einer ist deutscher Staatsbürger. Erster Staatsanwalt Jürgen Herrmann verlas drei Anklageschriften mit 47 rechtlich selbstständigen Handlungen, die nur den älteren Angeklagten betreffen. Seinen jüngeren Kumpel setzte dieser offenbar ab April 2022 als „Läufer“ für den Drogenverkauf auf „Provisionsbasis“ ein. Beide wurden am Abend des 17. April dieses Jahres am Aalener Kulturbahnhof mit 45 fertig abgepackten Verkaufseinheiten von der Polizei überrascht und festgenommen. Dem Gericht wurden sie aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Am ersten Verhandlungstag wurden nur die Anklagen verlesen. Dem älteren Angeklagten droht auch eine Verurteilung wegen schwerer räuberischer Erpressung. Er soll am Abend des 17. Februar 2020 den Inhaber eines Asien–Markts am Bahnhof in Aalen mit vorgehaltener Waffe bedroht und die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert haben. Doch der Marktbesitzer erkannte, dass es sich lediglich um eine Schreckschusspistole handelte, und ging zur Gegenwehr über. Der Angreifer zückte daraufhin zwar ein Messer, zog es dann aber vor, ohne Beute zu fliehen.

Laut Anklage trieb der 20–Jährige seit April 2020 im Großraum Aalen–Ellwangen als Heranwachsender sowie als strafrechtlich verantwortlicher Jugendlicher einen schwunghaften Handel mit Cannabis und einem besonders gefährlichen Cannabis–Heroin–Kokain–Ecstasy–Gemisch mit Erlösen von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Die Polizei stellte in einer ungenutzten Wohnung und einem Bunker Drogen und Verpackungsmaterial sicher. Der Jugendliche baute sein „Gewerbe“ aus, indem er Helfer für den Drogenverkauf rekrutierte. So soll sein Mitangeklagter Mitte April 2023 versucht haben, an der Aalener Bohlschule Drogenplomben an verschiedene Abnehmer zu verkaufen. Wenig später wurden beide verhaftet. Bei der Festnahme soll der jüngere die Beamten unter anderem als „Fischköpfe“ beleidigt haben. Sie stellten Strafanzeige.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 19. September, fortgesetzt.