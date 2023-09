Jochen Trollmann wird Leiter des Haupt-, Personal- und Organisationsamtes

Mit der Wahl des neuen Leiters des Haupt-, Personal- und Organisationsamtes hat der Ellwanger Gemeinderat vor kurzem eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Gewählt wurde Jochen Trollmann. Er tritt zum 1. Januar 2024 die Nachfolge von Susanne Hafner an, die nach langjähriger Tätigkeit für die Stadt Ellwangen in den Ruhestand geht.

Jochen Trollmann ist bei der Ellwanger Stadtverwaltung kein Unbekannter. In den 90er Jahren absolvierte er im Ellwanger Rathaus eine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife nahm er ein Verwaltungsstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg auf und beendete dieses als Diplom-Verwaltungswirt (FH).

Nach dem Studium war er neun Jahre bei der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd im Hauptamt zunächst im Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing und später als stellvertretender Abteilungsleiter für das Personalwesen tätig. Ab 2009 wechselte er zur Stadtverwaltung Ellwangen als Sachgebietsleiter für die Bereiche Geschäftsstelle Gemeinderat, Wahlen/Statistik, Bürgerbeteiligung. Seit Juni 2015 ist Jochen Trollmann bei der Gemeindeverwaltung Fichtenau als Hauptamtsleiter tätig.