Ein Schultag ohne Unterricht ist für die meisten Schüler schon eine tolle Aussicht und mit großer Vorfreude verbunden. Ein Schultag, an dem allerdings dann auch noch ein Fernsehteam in die eigene Klasse kommt und mit dessen Besuch eine Reise nach Barcelona auf dem Spiel steht, ist an Aufregung kaum zu toppen.

So erging es vor etwa zwei Wochen der 7B des Peutinger-Gymnasiums, die mit ihrer Klassenlehrerin Alexandra Burger bei der Kika-Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ antreten.

Das Spielprinzip der Show:

In der Quiz-Show geht es darum, sich in Wissens- und Geschicklichkeitsspielen gegen andere sechste und siebte Klassen aus dem gesamten Bundesgebiet durchzusetzen. In der ersten Runde spielen 16 Klassen dabei in sogenannten „Schulbattles“ unabhängig voneinander an ihren jeweiligen Schulen.

Die acht besten kommen weiter in die Wochenshows, die dann im Kika-Studio in Erfurt aufgezeichnet werden. Dort findet letzten Endes dann auch das Finale um den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ statt.

Ich finde, die Klasse hat es wirklich verdient, weiterzukommen und zu gewinnen. Klassenlehrerin Alexandra Burger

Dass die 7b es mit ihrer Bewerbung in die Show geschafft hat und sich dann - zumindest aus ihrer Sicht - so gut in den Battles geschlagen hat, macht Klassenlehrerin Alexandra Burger ziemlich stolz: „Es war so schön zu sehen, wie motiviert die Schülerinnen und Schüler beim Dreh waren. Ich finde, die Klasse hat es wirklich verdient, weiterzukommen und zu gewinnen.“

Empfohlene Artikel Gastronomie Ellwanger Innenstadt könnte bald einen neuen Biergarten bekommen q Ellwangen

Auch der Zusammenhalt und das gute Miteinander in der Klasse beeindruckt sie: „Sie haben sich total gut gegenseitig eingeschätzt und auswählen können, wer sich für welches Spiel am besten eignet“, lobt Burger in diesem Zusammenhang.

Mit Barcelona geht alles besser

Beworben hatten sich die Schülerinnen und Schüler im Herbst vergangenen Jahres mit einem Video, in dem sie die Auswahljury davon überzeugen wollten, dass alles im Alltag mit der Liebe zu Barcelona viel leichter geht: Matheaufgaben lösen sich in einem Barcelona-Trikot plötzlich wie von selbst, jeder Schuss aufs Tor wird zum Treffer und sogar das schwierigste Geigenstück spielt sich kinderleicht auf einmal kinderleicht.

Die Kreativität der Klasse wird belohnt. Aus 300 Bewerbungen wird sie für die „Schulbattles“ ausgewählt - ihr Ticket in die Show.

Nach wochenlangen Vorbereitungen, Absprachen mit Eltern, Lehrern und dem Kindersender war es Anfang März soweit: der Dreh der „Schulbattles“ am Peutinger-Gymnasium.

Ich war sehr aufgeregt. Philipp, Schüler der 7B am Peutinger-Gymnasium

In den ersten beiden Schulstunden verwandelte sich zunächst das Klassenzimmer der 7B mit Bannern, Set-Requisiten, Licht- und Tontechnik in ein richtiges Studio, in dem das Kika-Team im Anschluss für etwa drei Stunden mit den Schülerinnen und Schülern drehte.

Empfohlene Artikel Mobilität So soll der Fußverkehr in der Ellwanger Innenstadt optimiert werden q Ellwangen

„Ich war sehr aufgeregt“, verrät Siebtklässler Philipp. „Man hat ja gar nicht gewusst, wie das so vor der Kamera ist und wollte auch nichts falsch machen“.

Ähnlich ging es auch Linus zu Beginn des Drehs: „Man denkt, dass jeder Fehler, den man macht, riesige Auswirkungen haben könnte.“ Schnell merken die Schüler allerdings, dass ihre Sorge unbegründet ist, da die Show ja nicht live ist und sie sich somit voll aufs Spiel konzentrieren können.

Wir sind stolz, dass wir mitmachen dürfen und wollen jetzt aber natürlich auch so weit wie möglich kommen. Romy aus der 7B des Peutinger-Gymnasiums

Dieses einmalige und völlig aus dem normalen Schulalltag herausstechende Erlebnis hat den Ehrgeiz der Schüler weiter angefacht: „Wir sind stolz, dass wir mitmachen dürfen und wollen jetzt aber natürlich auch so weit wie möglich kommen“, sagt Romy dazu.

Das sind die Sendetermine:

Wer wissen möchte, ob die Ellwanger sich bei den Schulbattles durchsetzen konnten, muss sich allerdings noch bis zum 5. April gedulden. Denn ab dann sind die „Schulbattles“ der neuen Staffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf kika.de abrufbar.

Ab 25. April werden sie regulär auf KiKA zu sehen sein. Die Wochenshows werden ab dem 26. April, immer freitags um 19.30 Uhr auf allen Kika-Plattformen ausgestrahlt.

In der 20. Staffel der Quizshow ab Herbst 2024 wird im Übrigen wieder eine Schule aus der Region um den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ kämpfen. Zum Dreh dafür war der Kika vergangene Woche an der Parkschule Essingen.