Noch knapp 28 Monate, dann ist es so weit: Die Landesgartenschau 2026 wird eröffnet. Bis dahin stehen allerdings noch einige große Maßnahmen auf dem Schießwasen an.

Am verkaufsoffenen Sonntag war Stefan Powolny, Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, zu Gast auf dem Eventtrailer der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ und hat sich mit Redakteurin Larissa Hamann über den aktuellen Stand und die Planungen für 2024 unterhalten.

Jeder, der 2023 rund um den Schießwasen unterwegs war, konnte sehen: Im Lauf der vergangenen zwölf Monate ist auf dem Gelände schon einiges passiert. Lassen Sie uns einmal zurückschauen.

2023 war der große Schwerpunkt die naturnahe Umgestaltung der Jagst, eine Baumaßnahme von Schrezheim bis zum Campingplatz. Die neuen Schlaufen der Jagst sind seit Oktober auch - nennen wir es mal „in Betrieb“ - sodass die Jagst jetzt schon in ihrem neuen Bett fließt.

Den vorderen Bereich des Schießwasens, der uns jetzt zum Beispiel beim Kalten Markt auch schon schmerzlich fehlt, haben wir angefangen zurückzubauen und neue Leitungen und Infrastruktur verlegt. Gleichzeitig haben wir Ende 2023 auch damit begonnen zu planen, wie wir uns 2026 präsentieren wollen, was für Veranstaltungen wir anbieten wollen. Diese Planungen werden in diesem Jahr nun fortgesetzt.

Was steht ansonsten in 2024 auf dem Programm?

Unser Oberbürgermeister sagt immer: Alles, was 2024 nicht begonnen wird zu bauen, kommt auch nicht mehr - und genau so ist es auch. Wir werden 2024 auf dem Landesgartenschaugelände die ganzen Wege anlegen, das sind mehr oder weniger Straßenbauten, die dort stattfinden, und es wird mit dem Landschaftsbau begonnen.

Wir investieren 2024 20 Millionen Euro - das ist viel Geld, im Vergleich dazu haben wir 2023 sieben Millionen ausgegeben, aber das werden wir auch brauchen. Man sieht also: Es passiert kommendes Jahr sehr viel. Was die städtischen Projekte angeht, die für Landesgartenschau wichtig sind, steht zunächst einmal die Querung Bachgasse an.

Dafür soll vom Fuchseck zum ehemaligen Juze eine neue Überquerung über die Bahnschienen gebaut werden, mit der zwischen April und Juni begonnen werden muss. Mit dem Bau des neuen Jugend- und Kulturzentrums, das im Brückenpark entstehen wird, werden wir ebenfalls beginnen.

Auf Ihrem Instagram-Kanal zur Landesgartenschau 2026 geben Sie fast täglich Einblick in die Fortschritte auf dem Gelände. Warum ist es Ihnen wichtig, die Ellwanger so auf dem Laufenden zu halten?

Wir versuchen unsere Arbeit so transparent wie möglich zu machen. Wir geben öffentliches Geld aus, wir bauen die ganze Stadt um, wir entwickeln dabei unglaublich viel, und darum wollen wir auch zeigen, wie weit wir schon sind und was mit dem vielen Geld passiert. Wir wollen die Ellwanger mitnehmen, informiert halten und für das Projekt begeistern - darauf liegt momentan der Hauptfokus unserer Kommunikation.

Und dann gilt es natürlich, schon früh für die Landesgartenschau zu werben, damit 2026 auch möglichst viele Leute nach Ellwangen kommen. Dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Reichweite, die man aber erst einmal aufbauen muss.

Mit welchen Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen muss 2024 im Zuge der Arbeiten auf dem Landesgartenschaugelände gerechnet werden?

Ab 2024 wird das Gelände, das die Gartenschau betrifft und später auch umzäunt sein wird, komplett gesperrt. Die Querverbindungen, die viele schon jetzt vermissen, werden auch weiterhin nicht mehr zur Verfügung stehen. Und auch im Bereich des Brückenparks, der jetzt ja gerade noch genutzt wird für die Technikmesse, werden wir direkt nach dem Kalten Markt mit Bepflanzungen beginnen, insofern wird auch dieser nach und nach der öffentlichen Nutzung entzogen und Baustelle sein.

Spannend wird sicherlich auch der Rückbau der Unterführung zwischen Fuchseck und Brückenparkplatz. Diese Verbindung zum Schießwasen fällt dann erst einmal weg, und somit wird es zwischen Aalener Straße und Mühlkanal sicherlich auch zu Einschränkungen für die Ellwanger kommen.

Warum müssen bereits jetzt die ersten Pflanzen gesetzt werden, wenn die Landesgartenschau doch erst 2026 eröffnet wird?

Wir wollen 2026 nicht nur frisch gepflanzte Bäume sehen, sondern auch schon gut angewachsene und größere Bäume. Sobald das Hochwasser zurückgeht, werden wir mehr als 10.000 Pflanzen entlang der Jagst anpflanzen, da sind allein 3000 Eichen dabei. An größeren Bäumen werden rund 1000 weitere hinzukommen. Insofern wird das eine schöne, grüne, naturnahe Angelegenheit, und je früher man pflanzt, desto schöner wird das Ergebnis 2026.

Einige Maßnahmen haben Ihnen 2023 ordentlich Kritik eingebracht. Wie gehen Sie mit solchen Fällen um?

Sie sprechen vor allem die Baumfällungen an, die in sozialen Medien von einigen Leuten stark kritisiert worden sind. Wenn Sie allerdings einen Fluss wie die Jagst 2,20 Meter tiefer legen wollen, dann stehen da in der Böschung Bäume, die nicht bleiben können, weil ihnen ihr Lebensraum entzogen wird.

Wenn man den Leuten aber dann erklärt, welchen Vorteil diese Umgestaltung für den Fluss hat und dass es ja auch zu Neupflanzung in dem Bereich kommt, dann verstehen die Leute das in der Regel, und die Kritik verstummt auch.

Trotzdem wissen wir, dass Bäume ein sehr emotionales Thema sind. Wir wollen deshalb auch transparent damit umgehen, indem wir genau erklären, was wir machen. Die größeren Gehölze, die der Umgestaltung des Ufers weichen mussten, werden übrigens auch wieder in die Jagst eingebaut, sie werden also nicht verbrannt, sondern Teil der gesamten Anlage.

Welchen nachhaltigen Mehrwert hoffen Sie sich von der Landesgartenschau für die Stadt Ellwangen?

Wir wollen Ellwangen an die Jagst bringen und das insbesondere über die neuen Querverbindungen schaffen. Mit diesen sind Sie in kürzester Zeit in dem neuen Brückenpark, an dessen Stelle vorher noch eine riesige Parkfläche und der alte Baubetriebshof waren.

Die Jugend bekommt dort einen großen Platz, den sie vielseitig nutzen kann, dahinter bietet das Jagstufer viel Raum zur Naherholung, und es entsteht eine Park- und Wiesenlandschaft. Dieser Bereich der Stadt wird derart aufgewertet, dass das auch weit über die Stadt hinaus strahlen und uns viele Besucher bescheren wird, davon bin ich fest überzeugt.