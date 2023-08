Spielen, toben, basteln und all jenes tun, für das während der Schule keine Zeit bleibt — genau dafür sind die Sommerferien da. Und kaum etwas eignet sich für die Jüngsten in unserer Gesellschaft dafür so gut, wie ein Ferienprogramm. Auch dieses Jahr gibt es in und rund um Ellwangen wieder zahlreiche Angebote für Kinder aller Art. Eine zwölfköpfige Gruppe verbrachte beispielsweise den Dienstag auf dem Gelände der Landesgartenschau 2026. Dort bastelten sie Drachen sowie Insektenhotels und erkundeten die Gegend bei einer Schnitzeljagd.

Unter zwei Pavillons haben es sich zwölf Mädchen und Jungen in zwei Gruppen mit ihren Betreuern am Wegesrand hinter dem Wellenbad gemütlich gemacht. Auf den Tischen liegen Stifte, Pappmaschee, Holzstangen und viele andere Bastelmaterialien. Einen Schritt näher herangetreten sieht man dann auch, was genau auf dem künftigen Gartenschaugelände gestaltet wird. „Wir haben heute zwei Bastelaktionen“, erklärt der LGS–Ehrenamtskoordinator und Betreuer der Gruppe, Fabian Gmeiner. Die eine Hälfte baut aus Dosen sogenannte Insektenhotels, das sind künstlich geschaffene Unterschlupf– und Überwinterungshilfen für die kleinen Krabbler.

Dafür stopfen sie Grashalme und hohle Pflanzenstängel in die Konservendosen und verzieren sie außen mit bunter Wolle. Die andere Gruppe bastelt, passend zum durchaus herbstlichen Sommerferienwetter, rautenförmige Flugdrachen. „Die Insektenhotels passen gut zum Renaturierungsprojekt auf dem LGS Gelände. Die Drachen passen eher zu den Temperaturen“, sagt Fabian Gmeiner und lacht. Und auch wenn der nötige Wind fehlt, erste Flugversuche im Rennen sind durchaus erfolgreich. Die Drachen basteln die Kinder aber nicht nur für sich selbst. Wie Benjamin Leidenberger, Pressesprecher der Landesgartenschau, erklärt, werden die Drachen im Herbst das Schaufenster des LGS–Büros zieren.

Doch das absolute Highlight für die Kinder folgt dann erst am Nachmittag. „Wir jagen einem Schnitzel hinterher“, ruft ein Mädchen. Gemeint ist natürlich eine Schnitzeljagd rund um den Eisweiher und den Campingplatz. Die Kinder erkunden den Teil des LGS–Geländes, auf dem kein schweres Gerät im Einsatz ist, spielerisch.

Als am Ende alle Rätsel gelöst sind wartet für jeden der Gewinn: Ein wohl verdientes Eis. Allgemein kommt das Ferienprogramm bei den Kindern gut an. Alle zwölf Plätze seien schnell ausgebucht gewesen. Zum Glück hat das LGS–Team noch drei weitere Ferienveranstaltungen auf dem Schießwasen geplant.

Allerdings soll es am 14. und 15. August sowie am 5. September nicht um Spiel und Spaß, sondern bei einer „Spielplatzplanungsparty“ um das konkrete gestalten der Gartenschau gehen. Denn ein neuer Spielplatz soll entstehen und die Planer möchten dabei auf die Meinungen und Wünsche der Kinder Ellwangens achten. Die Ergebnisse der Party werden festgehalten und zusammengefasst. Die Dokumentation wird an das Planungsbüro weitergegeben damit die Architekten die Ideen der Kinder für ihre weiteren Planungen verwenden können.