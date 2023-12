Ellwangen

Inneo unterstützt das Kinderheim Marienpflege mit 1000 Euro

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

Die 1000 Euro-Spende soll vor allem dem heilpädagogischen Reiten und damit der Therapie Kindern mit Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen zugute kommen. (Foto: Inneo Solutions GmbH )

Auch in diesem Jahr verzichtet die Inneo Solutions GmbH auf Weihnachtsgeschenke und unterstützt unterschiedliche Projekte in verschiedenen Regionen. In Ellwangen erhält das Kinderheim Marienpflege eine Spende, wie aus einer Pressemitteilung der Gesellschaft hervorgeht.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 17:38 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG