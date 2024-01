Die Inneo Solutions GmbH hat wieder auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und stattdessen Projekte in verschiedenen Regionen unterstützt. In Ostwürttemberg war dies der Rikscha-Fahrdienst der Malteser. Isabell Dostal von Inneo hat kürzlich die Spende überreicht.

Wieder einmal Fahrtwind im Gesicht zu spüren, am Flussufer entlang zu radeln oder mit dem Rad in die Innenstadt zum Eis essen zu fahren - für viele Senioren ist das nur noch schwer möglich. Deshalb bieten die Malteser eine E-Rikscha an, mit der ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen Menschen, die in ihrer Mobilität oder kognitiven Fähigkeit eingeschränkt sind, zu Ausflügen mitnehmen. Die Rikscha-Fahrten finden in der ganzen Diözese statt, zum Beispiel bei Aktionstagen, in den Angeboten für Personen mit Einschränkungen mit Demenz oder für Einzelfahrten, bei denen die Gäste zuhause oder in Altenhilfeeinrichtungen abgeholt werden. Die Fahrten helfen, die Tabus um Demenz und Einsamkeit in der Gesellschaft zu brechen und sorgen für Mobilität und soziale Teilhabe. Die Rikscha-Fahrten werden vom Team des Café Malta Nord- und Ostwürttemberg koordiniert, dem Angebot der Malteser für Personen mit Einschränkungen und ihren Angehörigen.

Die Spende von Inneo hilft laut den Maltesern bei der Beschaffung zum Beispiel eines Transportanhängers, von Ersatzakkus, technischem Service, Reparaturen, Ersatzteilen, Logo, Zubehör für Ausflüge und Sicherheit der Gäste.