INNEO spendet 2000 Euro an Haus Lindenhof

Das IT–Unternehmen INNEO hat bei der Eröffnung des neuen IT–Campus Anfang Juli 2000 Euro gesammelt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Betrag an die Stiftung Haus Lindenhof gespendet. Die Spende wird dazu beitragen, dass die Digitalisierung in den Wohngemeinschaften dynamisiert wird. So können künftig Bewohnerinnen und Bewohner mit körperlichen Einschränkungen mit einem Sprachassistenten ausgestattet werden, der es ihnen ermöglicht, Endgeräte in ihrem Wohnraum selbstständig zu nutzen. Beispielsweise das Ein– und Ausschalten des Fernsehers oder des Lichts, was ihnen zuvor nur bedingt möglich war, können sie nun durch einen Sprachassistent eigenständig übernehmen.