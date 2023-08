Indische Schwestern aus ganz Deutschland treffen sich in Ellwangen

Eine willkommene Antwort auf die Klagen über Personalmangel in allen möglichen Dienstleistungen Deutschlands gibt der Einsatz indischer Ordensschwestern. Bei den Ellwanger Sankt Anna–Schwestern trafen sich am Sankt-Anna-Tag, dem 26. Juli, indische „St. Ann-Sisters“ aus ganz Deutschland zum Austausch über ihre Tätigkeit.

"Babylonisches Sprachgewirr" beim Essen

„In Indien gibt es viele katholische Ordensgemeinschaften, die sich nach der heiligen Anna, der Großmutter Jesu, benennen“, erklärt Friedrich Hägele in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Bei dem Treffen in Ellwangen handelt es sich um Schwestern des Ordens mit dem Mutterhaus in Hyderabad und Guntur (Mittelindien) mit mehr als 800 Ordensschwestern. Der Aalener „Freundeskreis Indienhilfe e.V.“ konnte viele von ihnen nach Deutschland vermitteln, wo sie in Altenheimen, Krankenhäusern, auf Sozialstationen, in Kindergärten und im pastoralen Bereich im Einsatz sind.

Das Ellwanger Treffen begann mit einem Festgottesdienst, den drei indische Geistliche hielten, die hier seit Jahren in der Region tätig sind. Zum Fest kamen auch deutsche Schwestern aus Ellwangen, die schon lange mit ihren indischen Mitschwestern zusammenarbeiten. „Beim Festessen mit indischen Köstlichkeiten brach ein babylonisches Sprachgewirr aus“, berichtet Hägele. „Man hörte Malealam und Tamil, die Sprachen in Kerala und Tamil Nadu in Südindien, Telugu von Andhra Pradesh, und auch Deutsch“.

Indische Schwestern helfen bei Personalmangel

Friedrich Hägele hat sich auf Wunsch der Generaloberin Sr. Antonamma der indischen Schwestern gerne engagiert, hier in Deutschland Convente für diesen Orden zu gründen. Seit 34 Jahren leisten Schwestern dieser Ordensgemeinschaft wertvolle und hervorragende Arbeit in den Einrichtungen in Indien, die Hägeles Freundeskreis aufgebaut hat. Unter anderem leiten sie ein Internat und eine Schule für 150 geistig behinderte Kinder und Jugendliche, ein Zentrum für 100 geistig behinderte Erwachsene mit einer beschützenden Werkstatt und ein Institut, wo wir jedes Jahr 80 Krankenschwestern ausbilden, zählt Hägele auf. Viele dieser Schwestern kommen nach Deutschland und helfen die Personalknappheit zu lindern.

Sie machen schon in Indien Sprachkurse und werden auf ihren Einsatz vorbereitet. Außer in Ellwangen sind Schwestern eines anderen Ordens in einem Altenheim in Stimpfach tätig. Dies ist ein „Win-Win-Situation für beide Seiten: Hier wird durch den Einsatz der indischen Schwestern der Pflegenotstand gelindert, die spirituelle Betreuung in den Altenheimen bleibt bestehen. Nach Abzug für den Lebensunterhalt bleibt vom Gehalt der Schwestern Geld übrig, das der Orden für seine ordenseigenen sozialen Projekte in Indien einsetzen kann.

