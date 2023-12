Zum 1. Januar werden in Ellwangen die Gebühren für die Benutzung der Stadtbibliothek angehoben. So steigt die Nutzungsgebühr pro Jahr von zwölf auf 17 Euro - allerdings nur für Personen ab 18 Jahren.

Kinder, Schüler, Studenten und Institutionen können weiterhin kostenfrei ausleihen. Als Gründe nennt Johannes Effinger, Leiter der Stadtbibliothek, gestiegene Kosten beim Unterhalt, dem Personal sowie der Beschaffung von Medien.

Nachfrage steigt stark

Laut Effinger ist in den vergangenen Jahren das Interesse an der Bücherei stark gestiegen. Wurden 2010 noch etwas mehr als 131.000 Entleihungen gezählt, waren es 2022 rund 218.000 ausgeliehene Medien. Das habe auch mit dem veränderten Angebot zu tun, so Effinger.

Denn die Stadtbibliothek bietet längst nicht mehr nur Bücher an. Zum Angebot zählen außerdem Filme, Manga-Comics, Spielkonsolen, Puzzles und die bei Kindern sehr beliebten Tonie-Figuren. 2014 startete zudem die Online-Ausleihe mit mittlerweile mehr als 25.000 digitalen Medien.

Doch das Portfolio der Bücherei hat auch ihren Preis. Die Beschaffung von Medien sei um 5,7 Prozent gestiegen, erklärt Effinger. Nun wolle man eine Erhöhung des Kostendeckungsgrads erreichen - und zwar von sechs auf neun Prozent.

In Zusammenarbeit mit der Ellwanger Stadtkämmerei ist zu diesem Zweck eine neue Benutzungs- und Gebührenordnung erstellt worden. Damit ist die Stadt nicht allein. Auch andere Büchereien in der Region hätten ihre Preise bereits angehoben, betont Effinger.

Strafgebühren werden ebenfalls höher

Neben der Jahresgebühr steigt auch die Nutzungsgebühr für drei Monate von vier auf sechs Euro. Eine Einzelentleihung soll ab 1. Januar statt 0,50 Euro jetzt einen Euro betragen. Auch Kosten für zu spät abgegebene oder beschädigte Medien werden angehoben und zudem vereinfacht.

Die Leihfrist wird für sämtliche Medien auf vier Wochen gleichgesetzt. Digitale Medien gibt es allerdings nicht mehr als Einzelausleihe, sondern nur noch über Drei-Monats- oder Jahresgebühr.

Wie Effinger weiter berichtet sollen die Aufenthaltsbedingungen der Bücherei modernisiert werden. Wichtig sei auch der soziale Aspekt. man habe als Stadtbibliothek schließlich auch einen Bildungsauftrag, wolle die Lesekompetenz bei Kindern stärken. Deshalb könnten Kinder und Jugendliche weiterhin kostenlos ausleihen.

Keine Computer dafür Wlan

Die PC-Plätze sollen im Zeitalter von Tablets und Smartphones abgeschafft werden. In der gesamten Bücherei gebe es Wlan, sagt Effinger.

Wenn man laut Stadtkämmerer Sebastian Thomer mit den Nutzungszahlen von 2022 kalkuliert, wird die Bücherei 2024 rund 12.000 Euro mehr erwirtschaften. Auf der Ausgabenseite stehen mehr als 400.000 Euro. Etwa 2500 haben derzeit einen Büchereiausweis. Da entspreche zehn Prozent der Bevölkerung und sei etwa der Durchschnitt, so Effinger.

Die Ellwanger Stadtbibliothek nimmt übrigens auch gebrauchte Medien an. Die Sachen müssten vollständig sein und gerade bei Büchern sei man sehr streng, da man sonst überflutet werde. Früher habe ein Roman eine Lebenszeit von etwa zehn Jahren gehabt, heute seien es noch sechs Jahre.

Doch trotz neuer Medien dominiere das Buch weiterhin. Hier erkenne er keinen Einbruch, betont Effinger. Die Tendenz sei sogar steigend.