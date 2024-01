Die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen sind zurück aus der kurzen Winterpause. Vier Wochen nach dem 3:0-Heimerfolg gegen die Blaubären TSV Flacht, stand erneut ein Spiel in der heimischen Rundsporthalle an. Dieses hatte es allerdings in sich, denn kein Geringerer als der Spitzenreiter Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 war zu Gast. Trotz einer guten Leistung verlor das Team von Trainer Martin Pfitzer klar mit 0:3.

In Satz eins und drei lange Zeit auf Augenhöhe

Im ersten Durchgang war die Partie lange ausgeglichen. Erst gegen Ende des Satzes konnte sich der Favorit, teils auch bedingt durch Ellwanger Fehler, absetzen. 19:25 stand es aus Sicht der Hausherren. Eine recht klare Angelegenheit war der zweite Satz. Ellwangen war zwar bemüht, doch Ludwigsburg ließ kaum etwas anbrennen. Der Spitzenreiter gewann den zweiten Satz mit 25:15. In Satz drei gingen die Gäste schnell deutlich in Führung. Sollte es somit eine klare Angelegenheit werden? Die Antwort lautete nein. Ellwangen kämpfte sich zurück und gestaltete den Satz offen, zwischenzeitlich gelang sogar eine Führung. Doch wie schon in Satz eins sollte sich wieder die Erfahrung der Ludwigsburger bezahlt machen. Erneut endete der Satz mit 25:19 für die Gäste. Durch diese Niederlage, trotz guter Leistung, ist Ellwangen auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Der SSV Geißelhadt holte beim 3:2-Sieg gegen die SG MADS Ostalb etwas überraschend zwei Punkte.

Julius Gaugler und Martin Pfitzer sind nicht unzufrieden mit der Leistung

Trotz der 0:3-Niederlage war Mittelangreifer Julius Gaugler nach der Partie nicht unzufrieden: „Ein Stück weit hatten wir genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der Abwehr wollten wir mithalten, schauen, dass wir lange im Spiel bleiben und wenige Fehler machen. Wir haben dann einen feinen Volleyball gespielt. In der Crunch-Time ging uns allerdings die Puste aus. Auf das Spiel können wir insgesamt aufbauen.“ Julius Gaugler betonte noch, dass Ludwigsburg aber nicht der Gegner ist, gegen den man punkten muss. „Diese Gegner kommen dann in den kommenden Wochen.“ Ähnlich sah es TSV-Trainer Martin Pfitzer. Bis zum 18:18 habe man es gut gemacht. „Dann hat man gesehen, weshalb Ludwigsburg Erster und wir Fünfter sind. In den entscheidenden Momenten sieht man, dass sie Spieler haben, die schon in der zweiten und dritten Liga gespielt haben. Das zeichnet sich in den spielentscheidenden Phasen aus. Sie machen keinen Fehler mehr, wir dagegen den ein oder anderen mehr. So kommt dann das Ergebnis zustande.“ Für den TSV Ellwangen steht am kommenden Sonntag wieder ein schwieriges Spiel an. Es geht zum Tabellendritten SV Fellbach. Spielbeginn ist um 16 Uhr.