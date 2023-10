See und Wald, Wild und Fisch, gewissenhaft Hege und nachhaltige Jagd ‐ die Küche des Seegasthofs Espachweiler ist geprägt von einer Kulinarik der Gegensätze. Wie harmonisch sich diese aber zuweilen ergänzen können, zeigt Franz Bolz bei einem gemeinsamen Kochen mit Silvia Frank, Ernährungsberaterin der AOK, anlässlich der bevorstehenden Ellwanger Wildwochen. Surf’n’Turf vom Rehrücken mit Garnelen, Pfifferlinge und Champignons, sowie Gemüse, Kartoffelrouladen, Spätzle und einer hausgemachten Wildsoße stehen dabei auf dem Programm.

Denn wie im Laufe des Kochens deutlich wird, ist auch dieses Gericht des Seegasthofs voller Kontraste ‐ beginnend bei dem offensichtlichsten Gegensatz: Fisch und Fleisch. Für Bolz gehören die Lebensräume, aus denen die Tiere stammen, schon immer untrennbar zusammen.

Franz Bolz ist die Nähe des Seegasthofs zur Natur wichtig

Die Nähe des Seegasthofs zum Weiher und Wald haben aus ihm einen passionierten Angler und Jäger gemacht, ebenso aber auch einen Koch, dem seine Verantwortung für die Natur bewusst ist: „Für einen Jäger steht immer die Hege an erster Stelle, nicht das Erlegen. Das beginnt schon, wenn man Rehkitze aus der Wiese heraus rettet, wenn gemäht wird. Man muss dem Wild eine Äsung bieten, man muss das Biotop pflegen. Bei den Fischen ist es das gleiche: Wir versuchen das Wasser sauber zu halten, man gibt ihnen gutes Futter und schaut, dass es ihnen gut geht. Wenn man dann am Ende ein Produkt hat, dass man lange gepflegt hat, dann verarbeitet man es auch mit einer ganz anderen Philosophie und mit einem ganz anderen Bezug dazu.“

Weitere Kontraste schafft Bolz in seiner Wildvariante des Surf’n’Turf mit der Auswahl an Kräutern und Gewürzen. Durch Ingwer, etwas Chili und auch Dill ‐ allesamt für sich schon charakteristische Gewürze ‐ wird die Garnele zur ebenbürtigen Geschmackskomponente neben dem Reh, das Bolz wiederum mit Thymian und Rosmarin anbrät. Sie sollen dem Fleisch eine herbe Note verleihen. Süßer Gegenspieler ist ein Mus aus Jakob-Fischer-Äpfeln, mit dem Bolz das Fleisch kurz vor dem Anrichten dünn bestreicht. „Das Mus karamellisiert dann auf dem Fleisch und gibt ihm den schönen süßlichen Geschmack der Äpfel als Kontrast zum Rosmarin“, erklärt der Koch.

Backofen als Geheimtipp für zartes Fleisch

Zuvor hatte er das Rehfleisch samt Gewürzen nach scharfem Anbraten für eine knappe Viertelstunde bei 130 Grad im Backofen garen lassen. Dieses Vorgehen empfiehlt er auch für zu Hause: „Wenn Sie Fleisch auf dem Herd braten, haben Sie nur die Unterhitze. In einem Backofen herrscht dagegen ringsherum die gleiche Temperatur, das Fleisch gart somit von allen Seiten gleichzeitig und bleibt saftiger.“

Insbesondere bei Rehfleisch bestehe wegen seines niedrigen Fettgehaltes die Gefahr, dass es in Pfanne zu trocken wird. „Früher hat man das Fleisch deshalb mit Speck umwickelt oder gespickt ‐ das macht man heute aber eher nicht mehr, weil man ja das Rehfleisch selbst schmecken möchte“, erklärt Bolz weiter.

Wildfleisch sollte immer wieder mit auf dem Speiseplan stehen

Für Silvia Frank ist das langsame Garen im Backofen längst kein Geheimtipp mehr. Schon des Öfteren hat sie dem Seegasthof-Wirt über die Schulter geschaut und kocht auch privat gerne Wildgerichte. Die Ernährungsberaterin weiß, dass bei vielen Menschen wegen Unsicherheiten über die Zubereitung die Hemmschwelle groß ist, selbst Reh, Wildschwein oder Hase zu verarbeiten.

Dennoch ermutigt sie dazu, ab und an Wild in den eigenen Speiseplan aufzunehmen ‐ und sei es durch den Besuch der Ellwanger Wildwochen: „Rehfleisch ist viel fettarmer und hat dadurch auch weniger Fettbegleitstoffe wie Cholesterin, auch sind viele Mineralstoffe enthalten. Es hat zwar einen hohen Eisengehalt wie alle roten Fleischsorten, aber die Tiere wachsen in der Natur gesünder auf. Von daher kann ich es tatsächlich nur empfehlen.“

Das Wichtigste, das jedoch aus Sicht Bolz’ bei schwäbischen Wildgerichten auf keinen Fall fehlen darf, ist die passende Soße. Wie schon beim Fleisch selbst ist auch hier dem Koch der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders wichtig: „Wenn wir das Wild als ganzes Tier kaufen, haben wir natürlich auch immer die Knochen vom Reh. Und da wir möglichst viel verwerten wollen, machen wir aus diesen Knochen die Soße.“ In den heimischen Küche neige der Trend immer mehr dazu, nur ausgesuchte Teile der Tiere zu verwenden ‐ so zum Beispiel der Rücken oder das Filet. Mit Rehgulasch, Keulen oder Ragout will Bolz das Spektrum an Wildgerichten erweitern ‐ zu Spezialitäten, für die er bei manchen Stammgästen bereits bekannt ist, wie er im Gespräch erzählt: „Es gibt aber auch Leute, die setzen sich ins Auto und fahren von weit her zu uns, wenn ich ihnen Bescheid gebe, dass wir Rehleber da haben.“ Mit der Soße kommen weitere gegensätzliche Komponenten dazu: Balsamicoessig zum süßlichen Wildgeschmack, Rosmarin, Wacholder und Salbei zur Säure des Zitronenabriebs, außerdem Rotwein zum Ablöschen und Wurzelgemüse für einen kräftigen Geschmack.

Ob süß, sauer, herb, bitter oder scharf: Garniert mit Kapuzinerkresse, kommen auf dem Teller schließlich alle Aromen zusammen ‐ damit das Spiel der Gegensätze mit Servieren des Gerichts dann endlich beginnen kann.