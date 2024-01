+++ Bauernproteste im Live-Blog: News, Fotos und Videos hier +++

06.06 Uhr: Die Nacht ist jetzt auch für die Ellwanger vorbei: Auf der Westtangente/B290, die mitten durch die Stadt führt, geben Traktoren und Lkw ein lautes Hubkonzert. Die Spur stadtauswärts Richtung Aalen ist bereits komplett blockiert. Es empfiehlt sich, die Tangente zu umfahren.

4.45 Uhr im Gewerbe- und Industriegebiet Neunheim/Neunstadt: Noch ist alles ruhig in der Ferdinand-Porsche-Straße, in der sich laut einer privaten Whatsapp-Gruppe im Laufe der nächsten Viertelstunde Landwirte versammeln wollten, um von dort aus ihre Protestfahrten in alle Himmelsrichtungen zu starten.

Ein einzelner Traktor rollt über die schneebedeckte Straße, außer seinen Scheinwerfern wird sie nur von den Straßenlaternen erhellt. Gegen 4.55 Uhr, beginnt es aus Richtung der angrenzenden Felder immer Lauter zu brummen.

Und dann tauchen sie plötzlich hinter einer Kuppe auf: In einer Kolonne von Dutzenden hintereinander fahrenden Traktoren, die sich ihren Weg durch die Felder auf die Kreuzung Melitta-Benz-Straße/ Ferdinand-Porsche-Straße zu bahnen, um dann mit lautem Hupen und orange blinkenden Warnlampen in einer langen Reihe am Straßenrand zu parken. Innerhalb weniger Minuten ist die komplette Straße kaum noch passierbar, auch einige Lkw-Fahrer haben sich inzwischen angeschlossen.

Ziele der Protestfahrten sind laut Ankündigungen in diversen Whatsapp-Gruppen die nahe gelegenen Autobahnauffahren Ellwangen und Aalen-Westhausen, die B29 zwischen Nördlingen und Schwäbisch Gmünd sowie die B290 Richtung Crailsheim über Ellwangen.