Im Konzert der Großen dabei

Der FC Ellwangen hat sich als würdiger Gastgeber präsentiert. Die E–Junioren des Vereins haben sich zudem in der Saison 2022/2023 im Pokalwettbewerb bis in das Final Four gespielt.

Die sportliche Leistung wird erst deutlich, wenn man das Teilnehmerfeld von 70 E–Junioren–Mannschaften im Bezirk Ostwürttemberg betrachtet. Nebenbei sind die Jungs des FC Ellwangen noch Meister in ihrer Staffel geworden und hat jedes Punktspiel gewonnen.

Als der WFV dann anfragte, ob das Final Four der E– und D– Junioren im Ellwanger Waldstadion ausgetragen werden könnte, wurden seitens des Jugend–Vorstands Jonathan Felch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dieses auch zu ermöglichen. Das gelang schlussendlich auch. Bei den D–Junioren konnte sich der 1. FC Heidenheim 1846 II mit 3:0 gegen die SGM Hermaringen/Sontheim für das Finale qualifizieren. Im zweiten Halbfinale konnte sich der VfR Aalen II gegen die Sportfreunde Lorch I mit 4:3 durchsetzen. Das Spiel um den dritten Platz gewann Lorch I mit 3:2 gegen Hermaringen/Sontheim. Im umkämpften Finale ging der VfR Aalen II nicht unverdient mit 2:0 als Sieger vom Platz und konnte sich so den Titel des Pokalwettbewerbs sichern.

Kurz darauf wurde es dann für die E–Junioren des FC Ellwangen ernst. Im ersten Halbfinale konnte sich Heidenheim gegen die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach mit 8:0 durchsetzen. Die Nachwuchskicker des FC Ellwangen kamen in Ihrem Halbfinale gegen die SGM Albuch/TV Steinheim/Gerstetten nach einem 0:2 Rückstand noch aufgrund einer starken Mannschaftsleitung zum verdienten Ausgleich. Das Halbfinale ging dann im anschließenden Neun–Meterschießen mit 5:6 verloren. So bestritten die E–Junioren des FC Ellwangen das Spiel um den dritten Platz gegen die TSG Hofherrnweiler. Auch hier gerieten die Lokalmatadoren mit 0:2 in Rückstand, konnten aber wiederum durch eine starke kämpferische Leistung mit sehenswert herausgespielten Toren den Rückstand in einen 6:4–Sieg drehen. Das Finale wurde dann vom 1. FC Heidenheim standesgemäß mit 5:0 gewonnen. Trotzdem hatte die SGM Albuch/TV Steinheim/Gerstetten ein starkes Finalspiel geboten. Der Vertreter des WFV, Klaus Schumacher hat bei den Siegerehrungen noch einmal betont, dass der Einzug in das Final Four des Pokalwettbewerbs für die qualifizierten Mannschaften schon „eine überragende Leistung“ darstellt.

Alle Mannschaften bekamen für ihre Platzierungen den Pokal und jeder Spieler eine Siegermedaille überreicht. Geehrt wurden auch noch die Schiedsrichter. Dem FC Ellwangen 1913 dankte Herr Schumacher abschließend noch für die gute Organisation Veranstaltung. Auch blieb nicht unerwähnt, dass das Ellwanger Waldstadion einen perfekten Rahmen für diese Final–Wettbewerbe geboten hat.