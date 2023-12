Nur noch wenige Tage und dann ist es wieder soweit: Ellwangen feiert den Kalten Markt. Sechs Festtage mit Pferde- und Gespannprämierung, Kuttelnessen, Partys, verkaufsoffenem Sonntag, Festumzug durch die Innenstadt, Bauernkundgebung und vielen anderen Programmpunkten warten auf die Besucherinnen und Besucher des Traditionsfestes.

Wegen der Bauarbeiten auf dem Schießwasen im Zuge der Vorbereitungen auf die Landesgartenschau ist in diesem Jahr allerdings einiges ein bisschen anders. So findet zum Beispiel die Pferdeprämierung erstmals auf dem Gelände der Reinhardt-Kaserne statt, alternative Parkmöglichkeiten mussten gefunden werden und auch bei der Bauernkundgebung werden in diesem Jahr - der aktuellen politischen Situation geschuldet - Demonstrationen, erwartet.

Trotz aller Herausforderungen ist die Vorfreude auf den Kalten Markt 2024 bei den Organisatoren groß und auch die Besucher können sich auf ein umfangreiches Programm an sechs Festtagen freuen. Die Redakteure der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ werden das große Fest selbstverständlich auch dieses Jahr wieder medial mit Bild, Text und Video begleiten sowie im Vorfeld über Neuheiten in diesem Jahr berichten. Im Folgenden aber zunächst ein Überblick über die geplanten Aktionen. In diesem Sinne: Hurra, hurra, hurra - der Kalte Markt ist (wieder) da!

Freitag und Samstag: Von Beat-Night bis Kuttellauf

Nach der Premiere im vergangenen Jahr startet auch 2024 der Kalte Markt abermals am Freitag, 5. Januar, ab 20.30 Uhr mit einer Beat-Night in der Kübelesbuckhalle. „Nachdem die Beat-Night 2023 so toll angekommen ist, wollten wir das in diesem Jahr auf jeden Fall wiederholen“, so Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle. Auch für einen sicheren Hin- und Nachhauseweg ist in dieser Nacht gesorgt: So fährt der StadtLandBus ab dem ZOB zwischen 19.55 und 23.55 Uhr seine Runden. Fahrten von Rindelbach aus werden um 1.05, 2.05 und 3.05 Uhr ab der Kübelesbuckhalle angeboten.

Der zweite Tag des Volksfestes beginnt mit dem Ellwanger Kuttellauf ab 12 Uhr am Fuchseck, der von der Abteilung Leichtathletik der DJK-SG Ellwangen ausgerichtet wird. Nachdem bei seiner ersten Ausgabe 141 Läufer angetreten waren, freuen sich die Organisatoren auch dieses Mal wieder auf zahlreiche Teilnehmer für die fünf oder zehn Kilometer lange Strecke. Eine Anmeldung ist auf der Webseite des Vereins möglich.

Mit guter Stimmung geht es dann sicherlich auch am Abend weiter - beim Grünen Ball der Landjugend. Start ist um 20 Uhr in der Ellwanger Stadthalle. Vorfreude auf den Kalten Markt soll auch die Benefizaktion zugunsten der Aktion „Bürger helfen Bürgern“ machen. Denn anlässlich des Kalten Markts stiftet die Firma Elektro Schlagenhauf 1000 Dosen Kutteln, die am Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt verkauft werden. Vorbereitet und gekocht werden die Kutteln von der Habila GmbH.

Sonntag: Neueste Technik und Saure Kutteln

Am Sonntag ab 11 Uhr zieht Kalte Markt-Stimmung dann auch in die Innenstadt ein - erst mit feierlichen Böllerschüssen durch die Schützengilde, anschließend mit der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Michael Dambacher und dem Vorstand des Innenstadtvereins Pro Ellwangen.

Ebenfalls ein unverzichtbarer Teil des Kalten Marktes ist die Technikmesse auf dem Schießwasen - deren Organisation in diesem Jahr angesichts der Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2026 eine große Herausforderung für die Veranstalter darstellte. Der bewährte Platz steht nicht mehr zur Verfügung, statt wie bisher vier- passen nur noch drei Zelte auf die Ausstellungsfläche. Eröffnet wird die Technikmesse um 11 Uhr im „Ellwanger Hüttenzauber“ auf dem Marktplatz.

Und was wäre der Kalte Markt ohne seine Sauren Kutteln: 500 Gutscheine für jeweils eine Portion werden von den Pro-Ellwangen-Betrieben in den kommenden Tagen verschenkt, 500 weitere erhalten die ersten 500 Fahrgäste, die am Sonntag den Stadtbus nutzen. Die Gutscheine können am verkaufsoffenen Sonntag unter anderem bei den Metzgereien, an Imbissständen oder auf dem Messegelände eingelöst werden.

Musikalisch begleitet werden die Besucher bei ihrem Stadtbummel von den Bands „Freischwimmer“ - zu Gast auf dem Eventtrailer der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ - „Hackberry“ und Ensembles der Musikschule. Weitere Aktionen des verkaufsoffenen Sonntags sind demnächst einsehbar auf „Ellwangens Besten Seiten“ unter www.ellwangens-beste-seiten.de

Mitraten, Singen oder Eisschnitzen

Ab 12.30 Uhr laden viele Ellwanger Betriebe am Sonntag dann mit verschiedenen Aktionen zu einem Tag der offenen Tür ein. Auch Redakteurinnen und Redakteure der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ werden mit dem unternehmenseigenen Event-Trailer am Fuchseck stehen und freuen sich bis 16.45 Uhr unter anderem auf Quizrunden mit Oberbürgermeister Michael Dambacher sowie den Fraktionsvorsitzenden, Live-Musik und auf spannende Einblicke in die Planungen für die Landesgartenschau.

Neben zahlreichen Imbissständen wartet im Ellwanger Rathaus ein besonderes kulinarisches Angebot auf die Besucher: Dort bieten Vertreter der Ellwanger Partnerstädte Abbiategrasso und Langres verschiedene Käsespezialitäten an. Des Weiteren können sich angehende Künstler am Eisskulpturen-Schnitzen versuchen, dem Gesang Zugewandte sind dagegen eingeladen, ab 14.30 Uhr bei einem gemeinsamen Singen die Kalte-Markt-Hymne anzustimmen - an all jene, die nicht so textsicher sind, werden selbstverständlich Liedtexte verteilt.

Automobilaffine können sich außerdem auf die Offroad-Show in der Innenstadt freuen, an der das Autohaus Koch-BAG und das Autohaus D’Onofrio teilnehmen und bei der etwa 15 Modelle der Marken VW, Audi und Suzuki vorgestellt werden. Das Autohaus Fuchs gibt außerdem einen Einblick in die Potenziale von Elektromobilität und Wasserstoff in der Autobranche. Mit einem feierlichen Gottesdienst ab 18 Uhr in der Basilika Sankt Vitus wird der dritte Festtag abgerundet.

Montag dreht sich alles ums Pferd

Bis ins 20. Jahrhundert wurde das Marktgeschehen am Ellwanger Kalten Markt vor allem vom Pferdehandel dominiert. Heutzutage werden bei dem Ellwanger Traditionsfest zwar keine Pferde mehr verkauft, die Tiere stehen aber dennoch nach wie vor im Mittelpunkt des Kalten Markts, vor allem am vierten Festtag. Denn am Montag steht ab 8.30 Uhr erst die Prämierung von Pferden und Gespannen auf dem Gelände der Reinhardt-Kaserne auf dem Programm, ab 14 Uhr dann der große Festumzug durch die Innenstadt. 84 Stuten und 21 Gespanne sind bis dato zur Prämierung angemeldet, die wegen der Bauarbeiten auf dem Schießwasen in das Gelände der Reinhardt-Kaserne verlegt worden ist. Besucher können die Veranstaltung per Shuttlebus oder zu Fuß erreichen.

Dieses Jahr kann die Pferdeprämierung nicht auf dem Schießwasen stattfinden. (Foto: Thomas Siedler )

Aus Sicht von Sebastian Thomer vom Pferdezuchtverein Aalen-Ellwangen konnte mit dem neuen Gelände für die fünf Prämierungsringe eine gute Alternative gefunden werden. „Wir haben dort die nötige Infrastruktur, die Plätze sind asphaltiert, man könnte bei Schnee gut räumen, wir haben Räume für Preisbüros, es gibt Toiletten und Möglichkeiten für Gastronomie“, zählt Thomer die Vorzüge des neuen Areals auf. Die Veranstalter rechnen deshalb auch damit, dass die Prämierung bis nach Rückbau der Landesgartenschau 2027 auf dem Kasernengelände verbleiben wird.

Zum Umzug, der von der Wolfgangsklinge in die Innenstadt bis zur Musikschule führen wird, sind bereits 213 Pferde und 43 Gespanne angemeldet - mehr als im vergangenen Jahr.

Gesundheit, Energie und Landwirtschaft

Der Dienstag, 9. Januar, steht im Zeichen von Energie und Gesundheit. Los geht es um 10 Uhr mit Gesundheits- und Seniorentag auf dem Gelände des zukünftigen Brückenparks. Ab 19 Uhr findet im Palais Adelmann das Energieforum statt, bei dem Oberbürgermeister Michael Dambacher, der Geschäftsführer der Ellwanger Stadtwerke, Stefan Powolny, sowie der technische Vorsitzende der EnBW ODR AG, Sebastian Maier, sprechen werden. Fokus der Diskussion wird auf den Themen Strom und Wärme liegen.

Den Abschluss wird die Bauernkundgebung am Mittwochmorgen in der Ellwanger Stadthalle bilden - in diesem Jahr mit einem besonderen Gast: Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, hat seinen Besuch angekündigt. Die Kundgebung beginnt um 10 Uhr. Wegen der angekündigten Preiserhöhungen beim Agrardiesel und Anpassungen bei der Kfz-Steuer hat der Deutsche Bauernverband allerdings ab dem 8. Januar auch eine bundesweite Aktionswoche ausgerufen, anlässlich der für Mittwoch auch in Ellwangen eine Demonstration angemeldet ist. Das Ordnungsamt steht mit dem Organisatoren der Proteste bereits in engem Austausch. „„Wir werden das beobachten und entsprechend reagieren“, sagt Ordnungsamtsleiter Steidle in diesem Zusammenhang und betont dabei: „Wir sind auf jeden Fall vorbereitet.“

Zeitgleich lädt auf dem Marktplatz, in der Innenstadt und auf dem Karl-Wöhr-Platz ein Krämermarkt zwischen 8 und 18 Uhr zum Stöbern ein.