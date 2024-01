Hubert Kucher: Politik versucht, Bauern auseinander zu ziehen

Die Großkundgebung in Berlin am Montag stellte den Abschluss einer intensiven Protestwoche für die Landwirte in Deutschland dar. Ebenfalls in die Hauptstadt gereist waren 48 Bäuerinnen und Bauern aus Ostwürttemberg.

Mit von der Partie war auch Hubert Kucher, Kreisvorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim. Bei der großen Demonstration sei es weitgehend ruhig geblieben. Den Auftritt von Finanzminister Christian Lindner kritisiert Kucher scharf.

Lindner versucht, Debatte in andere Richtung zu lenken

„Die Stimmung in Berlin war gut, aber natürlich aufgeheizt“, resümiert Hubert Kucher. Es habe seiner Beobachtung nach keinerlei Zwischenfälle gegeben. Kucher habe sich wohl gefühlt. Da er mitten im Geschehen stand, habe er bei der Kundgebung selbst gar nicht sehen können, wie viele Demonstranten in Berlin dabei waren. „Wenn ich jetzt die Bilder sehe, muss ich sagen: Das ist schon ein Wort!“

Was Kucher allerdings besonders bitter aufstößt, ist der Auftritt des Bundesfinanzministers: „Er hat versucht, die Debatte in eine andere Richtung zu lenken und hat vor allem von Bürokratieabbau gesprochen.“ Dabei gehe es den Landwirten nach wie vor um die Agrardiesel-Subventionen.

Handwerker, Gastronomen und Spediteure zeigen sich solidarisch

Lindner, der vor dem Brandenburger Tor Medienberichten zufolge lautstark ausgepfiffen und mit Buh-Rufen begrüßt wurde, habe den Ernst der Lage nicht erkannt. Kucher betont: „Was ich besonders schade finde, ist, dass die Politik versucht, uns auseinander zu ziehen.“

Neben den Landwirten waren laut Kucher auch zahlreiche Handwerker, Gastronomen und Transportunternehmer auf der Kundgebung zugegen und zeigten sich solidarisch mit den Landwirten. Dies zeige ein tiefes Unbehagen in der Gesellschaft, das weit über die Belange der Landwirtschaft hinaus geht.

Die politische Lage als "Jenga"-Turm

Der Bauernverbands-Chef vergleicht die politische Lage in Deutschland mit einem „Jenga“-Turm: „Zieht man immer mehr Hölzchen raus, wird der Turm wackliger und bricht irgendwann zusammen. Man müsste in den Turm aber eigentlich ein paar Hölzchen rein schieben oder ihn gleich neu bauen. Er muss so stabil stehen, damit sich alle in Deutschland darin wiederfinden können.“

Die Kundgebung in Berlin ist laut Kucher aber noch lange nicht das Ende der Bauernproteste. „Es ist der Abschluss einer Woche auf der Straße“, betont er. Jetzt gelte es abzuwarten, wie die weiteren Verhandlungen zwischen Landwirtschaftsvertretern und der Regierung ablaufen.

Blockieren bald auch die Lkw-Fahrer die Straßen?

„Bis dahin rufe ich die Bauern dazu auf, Mahnfeuer zu organisieren und mit der Gesellschaft und der Politik ins Gespräch zu kommen“, so Kucher. Sollten die Subventionskürzungen nicht zurückgenommen werden, werde es wieder zu Protesten auf der Straße kommen.

Hubert Kuchers Vermutung nach werden dann nicht nur Traktoren und Schlepper die Straßen blockieren, sondern auch die Lastwagen der Spediteure.