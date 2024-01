Holzbau Binz ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Firma Holzbau Binz feierte kürzlich das langjährige Engagement und die außergewöhnliche Fachkompetenz seiner Mitarbeiter. In einer weihnachtlichen Zeremonie wurden fünf Personen für ihre langwährende Betriebszugehörigkeit geehrt. Hildegard Sekler, die Seele des kaufmännischen Büros, wurde für 30 Jahre Treue und Loyalität ausgezeichnet. Martin Gruber, der verantwortungsvolle Gatterführer im Sägewerk ist seit 35 Jahren Teil der Firma Binz. Harald Schimmele wurde für stolze 30 Jahre Arbeit in der Montage mit viel handwerklichem Geschick geehrt. Klaus Röhrle, der Leiter der CNC-Abbundmaschine, wurde für 35-jährige Tätigkeit und seinen präzisen Zuschnitt des Holzes gewürdigt. Moritz Rathgeb, ein wichtiger Teil des Teams im Bereich Bauleitung, feierte sein zehnjähriges Jubiläum. Die Geschäftsführer German und Ingbert Binz gratulieren den Jubilaren mit einer Urkunde der Handwerkskammer Ulm und mit Präsenten. Sie brachten in ihrer Ansprache ihren Dank an alle Mitarbeiter zum Ausdruck.