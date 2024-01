Zu Beginn der laufenden Fastnachts-Kampagne ehrt der LWK (Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine) jährlich verdiente Aktive aus seinen Mitgliedsvereinen.

In diesem Jahr ist diese große Ehre Heiko Eberhard und Maria Ohrnberger zuteil geworden. Bereits im November überreichte LWK-Präsident Steffen May im Friedrichsbau-Variete in Stuttgart den beiden Aktiven des FCV Ellwangen den „Hirsch am Goldenen Vlies“.

Bereits mit „Goldener Sau“ ausgezeichnet

Heiko Eberhard (Oki) ist seit 1994 aktives Mitglied beim FCV, zunächst sehr engagiert bei der Tanzgruppe „Tagibos“, dann ab 2001 aktiv bei der Krähengruppe und dem Elferrat, und 2004 tanzte er als aktives Mitglied beim Männerballett.

Seit dem 11. November 2008 leitet Heiko Eberhard mit Charme und Witz als Sitzungspräsident gekonnt die Prunksitzungen des FCV bis zur aktuellen Saison. Für soviel närrische Aktivitäten habe sich Oki diese hohe Auszeichnung mehr als verdient, heißt es in der Pressemitteilung.

Außerdem wurde Heiko Eberhard im Jahr 2019 von der Pennäler Schnitzelbank mit dem Orden der „Goldenen Sau“ ausgezeichnet. Das ist die höchste Ehrung, die nur ein Ellwanger Fastnachter erreichen kann.

Bekannt für scharfzüngige Reden

Maria Ohrnberger ist seit 2001 Mitglied des FCV und steht seither als „Goischtle vom Spital“ bei den Prunksitzungen des FCV in der „Bütt“. Ursprung dieses „Goischtles“ waren die Spitalweible, die in früheren Zeiten zusammen mit der „Schwarzen Schar“ durch die Lokale zogen. Maria Ohrnberger wollte diese Ellwanger Originale mit dem „Goischtle“ wiederbeleben.

Mit ihren scharfzüngigen Reden, hat sie sich in Fastnachter Kreisen einen guten Namen erworben. Außerdem ist Ohrnberger seit 2016 verantwortlich für den redaktionellen Teil der „Krähenpost“, die an die Besucher der Prunksitzungen verteilt wird. Auch sie sei deshalb dieser hohen Auszeichnung würdig, heißt es weiter. Ebenso wie Heiko Eberhard wurde auch Maria Ohrnberger der Orden der „Goldenen Sau“ von den Pennälern im Jahr 2020 verliehen.

Der FCV freut sich sehr, dass nunmehr zwei weitere Mitglieder Träger dieser höchsten Auszeichnung auf Landesebene sind, die sich künftig „Ritter des Goldenen Vlieses“ nennen dürfen.