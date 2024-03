„Endlich Frieden machen!“, lautete das Motto des 23. Ostermarsches der Mahnwache Ellwangen am Karsamstag. Mit rund 400 Teilnehmer, so die Schätzung der Polizei, gingen so viele Ostermarschierer wie noch nie in Ellwangen auf die Straße. Die Friedensbewegten wandten sich gegen Aufrüstung und Militarisierung und forderten angesichts des Ukrainekriegs und des Kriegs im Gazastreifen Friedensertüchtigung statt Kriegsertüchtigung.

Die gut zweistündige Veranstaltung begann mit dem Lied „Überwindet Gewalt!“ am Bahnhofsvorplatz. Angestimmt wurde der Song von der Sängerin und Gitarristin Andrea Batz. Der Ellwanger Mediziner Dietrich Böhme begrüßte im Namen der Mahnwache, wandte sich gegen die Spirale von Gewalt und Gegengewalt und machte sich stark für „Frieden schaffen ohne Waffen!“ Die kontrollierte allseitige Abrüstung, ganz besonders für Nuklearwaffen, bleibe ein wichtiges, sogar überlebenswichtiges Ziel der Friedensbewegung, sagte Böhme unter Beifall. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den „Krieg in Gaza nach dem barbarischen Terrorangriff der Hamas auf Zivilisten in Israel“ sprach sich Böhme dafür aus, die politisch-diplomatischen Aktivitäten zu verstärken und endlich Frieden zu machen.

Auch Demonstranten aus anderen Städten dabei

Beim Marsch mit dabei waren neben Ellwangern auch Friedensfreunde aus Nördlingen, Heidenheim, Aalen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Crailsheim und Ulm. Viele führten „Pace“-Fahnen und solche mit Friedenstauben mit, und Transparente und Plakate. Zu lesen waren Forderungen wie „Frieden lernen, Gerechtigkeit leben, Verantwortung tragen!“, „Ja zur Verantwortung! Nein zur Militarisierung! Aktive Außenpolitik ohne Waffen!“, „Endlich Schluss mit Kriegen! Mehr Frieden wagen!“, „Widerstand gegen die Kriegspolitik!“, „Krieg schafft keine Sieger, nur Opfer!“, „Angst fressen Frieden auf“, „Frieden ist möglich. Kein Krieg dient den Menschen!“ und „Stoppt das Töten in Gaza! Sofort!“

Amnesty International forderte auf ihrem gelben Transparent „Russland, stopp die Aggression!“ Von anderen Teilnehmern wurde gefordert: „Schutz und Asyl für alle, die den Kriegsdienst verweigern oder desertieren!“ Den Ostermarsch führten „Klimahelden“ des Jugendzentrums mit ihrem Transparent zum Thema „Endlich Frieden machen!“ an. Das Percussion-Ensemble „Up-surdo“ trommelte im Samba-Rhythmus für den Frieden.

Die Kundgebung am Fuchseck begann mit dem Ostermarschlied: „Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten“. Moderator Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum thematisierte die durch die Kriege verursachten Berge von Leichen und sprach von einer humanitären Katastrophe in Gaza. Die Rüstungsindustrie blühe. Die Konflikte in der Ukraine nannte Baumann Ergebnis einer versäumten Friedenspolitik nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989, er erinnerte an Michail Gorbatschows Wunsch nach dem gemeinsamen Haus Europa und einer europäischen Friedensordnung mit Russland. Und wer die Sicherheit Israels wolle, müsse sich für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten einsetzen, so Baumann. „Komm, wir ziehen in den Frieden“, sang Walter Belge.

Forderung nach diplomatischen Ansätzen zur Konfliktlösung

Bärbel Mauch, Geschäftsführerin des DGB-Südost-Württemberg und zweite Vorsitzende des Landesflüchtlingsrates Baden-Württemberg, ging auf die diesjährige Feier von 75 Jahre Grundgesetz und auf das dort verankerte Friedensgebot ein. Deutschland habe sich in seiner Verfassung verpflichtet, in einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen und sich nie wieder an der Vorbereitung eines Angriffskriegs zu beteiligen, sagte sie. Laut Mauch ist es ein Irrglaube, Frieden ließe sich durch Aufrüstung und immer mehr Waffen schaffen. Die Gewerkschafterin forderte die Bundesregierung auf, sich für diplomatische Ansätze zur Konfliktlösung einzusetzen und neue Initiativen für Abrüstung, Rüstungs- und Rüstungsexportkontrolle auf den Weg zu bringen. „Wir müssen das Denken in Feindbildern überwinden, denn es führt zu Nationalismus und Spaltung unserer Gesellschaften“, forderte sie und trat für eine Politik der Gewaltfreiheit und für multilaterale Kooperation ein. Die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und der Schutz von Minderheiten seien nicht verhandelbar. Eine einseitige Fixierung auf Waffenlieferungen an die Ukraine bedeute jedoch eine Verlängerung des Krieges: „Stattdessen sollen diplomatische Lösungen zu einem schnellen Waffenstillstand führen.“ Mauch forderte mehr Mittel für zivile Konfliktprävention.

Bernd Brasse aus Ellwangen trug eine Geschichte vor, in der Kinder im Hof Krieg spielen, und einer der Jungen fragte ihn auf seine Intervention: „Onkel, wie spielt man Frieden?“ Carina Krez, Schülerin an der Sankt Gertrudis und Sprecherin des Jugendrates, stellte ihren Redebeitrag unter das Motto „Der Krieg und die Klimakrise“ und zeigte sich solidarisch mit der Ukraine. Frieden fange im Kleinen an, meinte sie. Mit Blick auf die Klimakatastrophe sagte sie: „Ein weiter so wird es nicht geben können.“ Klimakleber Florian Funk von der „Letzten Generation Aalen“ machte angesichts von Hungersnöten und Zugang zu Wasser und Bildung deutlich, es gibt kein Frieden auf dieser Welt ohne Klimagerechtigkeit.

Als Mutter von fünf Kindern und Großmutter von drei Enkeln sprach Kathrin Simon aus Vellberg, die mit ihrem Mann einen kleinen Hof mit Weideflächen und Schafen bewirtschaftet: „Und nun schauen wir entsetzt auf deutsche Politiker, die offensichtlich vorhaben, Deutschland an den Rand eines Atomkriegs zu bringen.“ Einem Sieg der Ukraine um jeden Preis erteilte sie eine Abfuhr: „Stopp! Nein! Nicht um den Preis meiner Familie.“ Denn: „Hallo Kriegspolitiker: Mein Leben und das meiner Familie war nur möglich, weil wir im Frieden lebten.“ Ihre Forderung an die Politiker lautete: „Hört auf mit dem Wahnsinn! Hört auf mit euren Feindbildern!“ Menschliches Leben könne nur im Frieden existieren.