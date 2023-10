Hirntumor! Smolik kämpft seinen härtesten Kampf

Er hat einst im Ellwanger Dukes Gym Sportstudio im Kickboxen bereits für Furore gesorgt, ist bekannt aus dem Fernsehen als Sportler und Polizist und Schauspieler. Doch seit ein paar Tagen ist das alles nicht mehr entscheidend, denn der 32 Jahre alte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Michael Smolik hat einen Hirntumor. Er selbst hat seine Erkrankung in den Sozialen Medien öffentlich gemacht. Bereits an diesem Donnerstag wird er sich daher aller Voraussicht nach im Klinikum in Heidelberg operieren lassen.

Schlecht und schwindlig beim Joggen

Eigentlich hätte der gebürtige Crailsheimer am 14. Oktober in Oberhausen im Ring gestanden. Jetzt muss er bereits ein paar Tage früher den Kampf seines Lebens bestreiten ‐ und vor allen Dingen gewinnen. Vor rund zwei Monaten nahm das Schicksal seinen Lauf. Beim Joggen und den Vorbereitungen auf den Kampf gegen Ringlife Edmon wurde Smolik nach eigenen Angaben immer wieder schlecht und schwindelig. „Ich dachte, das geht irgendwann weg“, verkündet der MMA-Kämpfer in seinem langen, fast zehn Minuten andauernden Videostatement. Vielleicht habe er zu wenig getrunken, einen Sonnenstich versuchte er sich immer wieder selbst zu beruhigen.

MRT-Untersuchung schafft Klarheit

Eine MRT-Untersuchung, die Smolik auf Anraten eines Weggefährten machen ließ, brachte dann die Schockdiagnose ans Tageslicht. Es ist ein Gehirntumor im Bereich der linken Gehirnhälfte, der Smolik zunehmend immer mehr Probleme bereitet.

Es wurde immer schlimmer.“ MMA-Kämpfer Michael Smolik

Die Ausfallerscheinungen und die Schwindelgefühle nahmen immer mehr zu. Dennoch verfolgte er zunächst kurz nach der ersten Diagnose weiter ein Ziel und „wollte kämpfen“, und zwar in Oberhausen. Sein Trainer brachte ihn aber letztlich zur Vernunft. Dieser hätte ihn ‐ nach einer schlaflosen Nacht und etwas Bedenkzeit ‐ nicht beim Kampf betreut. Das brachte Smolik noch einmal zum Nachdenken und letztlich zur einzig richtigen Erkenntnis: der Absage des Kampfs. „Ich habe alles versucht und habe bis zum Ende versucht, zu kämpfen“, entschuldigt sich Smolik bei seinen Fans für die Absage. „Es ist die einzig richtige Entscheidung.“

Smolik in Uniklinik Heidelberg

Mittlerweile ist Smolik auf Anraten eines Experten in der Uniklinik in Heidelberg und wird sich auch dort aller Voraussicht nach an diesem Donnerstag operieren lassen. Seinen Kampfgeist hat er nicht verloren, hofft sogar schon bald den ausgefallenen Fight nachholen zu können.

Seine Fans, Freunde und Follower nimmt er mit auf seinen härtesten Kampf und hat in vergangenen Tagen bereits viele weitere Video-Statements direkt aus der Klinik veröffentlicht. Das Feedback darauf, aufbauend, motivierend und voller Anteilnahme. Erstmals in seiner langen und erfolgreichen sportlichen Karriere hat der Sportler Smolik den Ausgang eines Kampfs nicht unmittelbar in seiner eigenen Hand. An Unterstützung und Rückhalt fehlt es ihm in diesen Tagen aber zumindest nicht.