Weniger Monate vor der Kommunalwahl in Baden-Württemberg hat Herbert Hieber sein Amt als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Ellwanger Gemeinderat abgegeben. In der Fraktionssitzung am vergangenen Montag wurde Stadtrat Andre Zwick zum Nachfolger bestimmt.

Hieber stand zehn Jahre lang an der Spitze der Fraktion und hat Oberbürgermeister Michael Dambacher bereits über den Wechsel informiert. Ganz mit Kommunalpolitik abschließen möchte der pensionierte Lehrer allerdings noch nicht. Er kündigt an, als „einfacher“ Gemeinderat an der „weiteren guten Entwicklung unserer guten Stadt“ mitarbeiten und auch für ein Mandat in der nächsten Gemeinderats- und Kreistagsperiode kandidieren zu wollen.