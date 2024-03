Ein Leben am untersten Ende der hinduistischen Gesellschaft, in Hütten mit nicht mehr als einer Plastikplane zum Schutz vor Wind und Regen, ausgesetzt einem täglichen Kampf um Arbeit als Tagelöhner und dabei kaum Chancen auf Besserung - unter diesen Umständen leben Menschen in Tamil Nadu in Südindien, der Heimat von Pfarrvikar Prakash Peter.

Mit dem Ziel, Kirchenmusik zu studieren, um in seiner Gemeinde in Südindien eine Musikschule für Kinder zu eröffnen, ist Peter vor fast fünf Jahren nach Deutschland gekommen - erst für zehn Monate für einen Sprachkurs nach Tübingen, anschließend war er zwei Jahre in der Kirchengemeinde Heidenheim tätig.

Die vergangenen zwei Jahre hat er in Ellwangen verbracht und ist von Gottesdiensten über Hausbesuche bis Taufen für seine Gemeindemitglieder da.

„Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl im Kontakt mit den Leuten hier. Alle sind sehr nett, sehr liebevoll und hilfsbereit. Das ist toll an Deutschland“, bringt der Südinder seine Freude und Dankbarkeit über die Offenherzigkeit der Menschen gegenüber ihm und seiner Kultur zum Ausdruck.

„Die Leute kommen auf mich zu, wollen mich zum Essen einladen, sind an mir interessiert und fragen nach meiner Kultur. Das zeigt mir, dass sie mich sehr schätzen“, berichtet Peter.

Dieses Interesse spiegelt sich auch in den Messen wider, die der junge Inder abhält. „Der Pfarrvikar überzeugte durch seine ganz besondere persönliche Art und Weise, Gottesdienste abzuhalten und auf die Menschen zuzugehen“, berichtete beispielsweise Thomas Stanovski von der Katholischen Kirchengemeinde Eggenrot über die dortige Christmette im vergangenen Jahr.

Und weiter: „Bevor die Gemeinde gemeinsam ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘ sang, wurde - völlig untypisch für eine Christmette - das Geburtstagslied ‚Happy Birthday, dear Jesus‘ gesungen. Das typische Geburtstagslied sangen alle Besucher mit großer Freude mit. Auch hierbei zeigte sich wieder einmal Prakash Peters unkonventionelle Art, die Menschen zu erreichen.“

Doch obwohl der Pfarrvikar sich in den vergangenen Jahren gut in Deutschland eingelebt hat und derzeit ein völlig anderes Leben führt als seine Familie, Freunde und Landsleute in Tamil Nadu, verliert er niemals aus den Augen, warum er die weite Reise einmal angetreten hat: Durch Hilfsgüter, Chancen auf Bildung und Bauprojekte den Menschen in seiner Heimat den Alltag ein bisschen leichter zu machen.

Mit verschiedenen Projekten hat er schon mehrere Tausend Euro gesammelt, die seiner Heimategion in Südindien zugute gekommen sind. So hat er zum Beispiel mit privaten Spenden von rund 3000 Euro dafür gesorgt, dass die Toiletten einer dortigen Schule saniert werden. Für insgesamt rund 45.000 Euro möchte er außerdem ein neues Lernzentrum errichten lassen.

Das alte Schulhaus ist laut Pfarrer Prakash im März 2023 abgerissen worden, mit bereits gesammelten Spenden in Höhe von 28.000 Euro haben Helfer vor Ort schon einmal mit den Bauarbeiten begonnen.

Der Bau des neuen Schulhauses schreitet voran. (Foto: Prakash Peter )

Von den weiteren Spenden kauft ein dort ansässiger Gemeindepfarrer, dem Prakash Peter dafür das Geld aus Deutschland zukommen lässt, unter anderem Lebensmittel, Kleidung, medizinisches Material. Finanziell, aber auch durch einen großen Erfahrungsschatz sowie ein weitreichendes Netzwerk unterstützt seine Projekte auch der Freundeskreis Indienhilfe Aalen, der beispielsweise nach einem Hochwasser im vergangenen Dezember Planen für die Hütten gespendet hat.

Wie er in diesem Zusammenhang betont, freue er sich jedes Mal aufs Neue, wenn Menschen sich für seine Anliegen stark machen. Denn Prakash Peter versteht diese Spenden im ideellen Sinne auch als persönliches Geschenk an ihn, ganz nach der Prämisse des Evangelisten Matthäus: „Was ihr für meine geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Indienabend im Jeningenheim gibt weitere Einblicke in das Missionsprojekt

Tieferen Einblick in seine Missionsprojekte sowie in all die zugehörigen Hilfsaktionen wird Pfarrer Prakash Peter am Sonntag, 10. März, bei einem Indienabend im großen Saal des Jeningenheims geben. Mit verschiedenen indischen Spezialitäten sowie Tänzen der srilankischen Tamilen aus Aalen möchte er Interessierten ab 17 Uhr die indische Kultur kulinarisch und kulturell näher bringen. Wie er im Vorgespräch verraten hat, wird der indische Pfarrer dabei auch selbst mitkochen. Der Eintritt zu dem Abend ist frei.

Keine Zeit zur Teilnahme?

Wer nicht zu dem Abend kommen kann, aber trotzdem spenden möchte, kann sich an das Pfarrbüro Sankt Vitus unter der Telefonnummer 07961/924950 wenden.