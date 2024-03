Bereits zum vierten Mal hat die Tattoo Convention Halt in der Ellwanger Stadthalle gemacht. Veranstaltet wurde die Messe auch in diesem Jahr wieder von der Agentur Discomakers. Inhaber Jürgen Kuhn ist gerne in Ellwangen zu Gast. „Die Location ist sehr passend und von den Künstlerinnen und Künstlern bekommen wir hier immer sehr viel positives Feedback“, sagte Kuhn am Rande der Messe.

Sogar aus Hessen sind Künstler angereist

Sowohl im Foyer als auch im Saal der Stadthalle haben sich die Körperkünstler präsentiert. Neben einigen Künstlerinnen und Künstlern der Ostalb haben sich auch viele Tattoo-Studios aus anderen Regionen in Ellwangen blicken lassen, wie aus Schwabach, Augsburg oder gar aus Hessen. Neben den zahlreichen Körperkünstlern haben die Verantwortlichen auch wieder ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So trat Ruven, der Kristallkünstler mit einigen Shows auf, der schon beim „Supertalent“ im TV zu sehen war. Ebenfalls auf der Bühne zu bestaunen waren die Tänzerinnen von „Krissy´s Poledance“, Studios gibt es in Karlsruhe, Aalen und Feuchtwangen.

Niki aus Westhausen ist zum ersten Mal dabei

Das erste Mal in Elllwangen dabei war die Westhausenerin Niki. Seit rund zweieinhalb Jahren arbeitet sie als Tätowiererin, viele aber kennen sie vielleicht schon aus ihrem Nagelstudio, was in diesem Jahr bereits Zehnjähriges feiern wird. Sie wäre auch schon im vergangenen Jahr dabei gewesen, doch hatte sie keinen Platz mehr bekommen. „Fineline“ und „Black and Grey“ sind die Stile, die sie auf die Haut ihrer Kunden verewigt. „Ich habe eine Ausbildung für Permanent Make-up absolviert und das kann ich ziemlich gut. Immer mehr Freunde haben mich dann darauf angesprochen, dass ich es doch auch mal mit dem Tätowieren versuchen solle, wenn das so gut klappe, so begann das alles“, erinnert sich Nicole Schupp, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt.

Kai kehrt immer wieder zu Tätowiererin Niki zurück

Auf der Convention war auch Kai, der sich von Niki tätowieren ließ. „Ich habe mich damals tätowieren lassen und war überhaupt nicht zufrieden. Dann schaute ich bei Niki vorbei, die Chemie stimmte, es war in der Nähe und so bin ich immer wieder zu ihr gegangen“, sagt der Tattoofan. Das sind die Komplimente, wie sie sich Tattoo-Künstler wünschen. Die nächste Convention wird am 30. und 31. März in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen stattfinden, auch dort wird Niki wieder teilnehmen.

George Theodosiou ist beim "Heimspiel" vor Ort

In Ellwangen wie selbstverständlich dabei ist auch George Theodosiou, als „Heimspiel“ bezeichnete er die Tattoomesse bereits im Vorfeld. Bei ihm hatten sich zwei Stammkunden zu längeren Sitzungen angemeldet und auch spontane Kunden wurden bedient. Vor allem aber von seiner Frau Maria, die im vergangenen Jahr ins Geschäft eingestiegen ist und die sich ebenfalls auf „Fineline“ spezialisiert hat. Sie sticht also mit ganz feiner Nadel. „Ich bin froh, dass sie mit eingestiegen ist und diesen Stil anbietet. Ich könnte das nicht“, sagt George Theodosiou lächelnd. Spaßig sagte er zu den potenziellen Kunden auf der Messe: „Sie macht Fineline, ich mache Grobline.“

Farbfabrik aus Schwabach bildet sogar aus

Ebenfalls zu Gast war auch die „Farbfabrik“ aus Schwabach. Inhaber Heiko Hofmann liebt derlei Conventions. „Einserseits machen wir auf diesen Messen natürlich jede Menge Werbung für uns, außerdem lernt man immer jede Menge Leute kennen, die man im Tattoostudio-Alltag nicht kennenlernt.“ Er leitet die Farbfabrik gemeinsam mit seinem Geschäftsführer Stani Bachmann. 40 bis 60 Künstler buchen sich bei der Farbfabrik regelmäßig ein, eine Künstlerin aus Dresden hatte er in Ellwangen mit im Gepäck. Obwohl Tätowierer nach wie vor kein anerkannter Beruf ist, führt die Farbfabrik eine Art Ausbildung durch. „So führen wir die Nachwuchstalente an den Job heran. Die sollten die Kunst von Grund auf lernen. Da geht es vor allem um die Hygiene, aber auch die Stilfindung“, erklärte Hofmann. So ist davon auszugehen, dass die Farbfabrik auch im kommenden Jahr wieder dabei sein wird - wie viele andere auch, die Ellwangen schätzen und lieben gelernt haben.