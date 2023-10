Heimspieltage für Virngrundrecken stehen an

Die oberste Spielklasse im württembergischen Volleyballverband hat den TSV Ellwangen wieder. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Süd versucht das Team um Trainer Martin Pfitzer zu Hause in der heimischen Rundsporthalle die nächsten Punkte einzufahren.

Notgedrungen musste Pfitzer eine positionsfremde Aufstellung in Rottenburg wählen. Viele seiner Leistungsträger standen dem Ellwanger Trainer nicht zur Verfügung.

Das ist diesen Samstag anders. Mittelblocker Linus Liss und Michael Mahler sind zwar verhindert, ebenso wie Libero Janos Schaller und Diagonalangreifer Florian Bruckmüller. Jedoch Außenangreifer David Loner und Tom Wenzcel kehren in den Kader der Ellwanger zurück, sowie Zuspieler Winfried Lingel und Pius Maier. Letzterer kuriert noch eine Fußverletzung aus, weshalb ein Einsatz fraglich bleibt. Der verletzte Julius Gaugler kehrte bereits gegen Rottenburg zurück und wird diesen Samstag wie gewohnt auf der Mittelangriffsposition auflaufen. Anknüpfen möchten die Ellwanger an die Leistung gegen den TV Rottenburg II.

„Vor allem die jüngeren Spieler haben gut reingefunden und schnuppern Oberligaluft“, so Pfitzer. Diese werden sie auch gegen die SG Volley Neckar-Teck bekommen. Die Mannschaft vom Neckar mischte im vergangenen Jahr um den Aufstieg in die Regionalliga mit. Der Zweitplatzierte des Vorjahres in der Oberliga wird für die Virngrundrecken ein spannender Gegner sein. Die Ellwanger bereiten sich auf ein Duell auf Augenhöhe vor.

In der heimischen Rundsporthalle machten sie es in der vergangenen Saison vielen Gegnern schwer, ins Spiel zu kommen. Mit einem gewaltigen Publikum im Rücken untermauern sie regelmäßig ihre Vormachtstellung in eigener Halle. „Dass wir zu Hause besonders stark sind ist ein großes Pfand“, so der Ellwanger Trainer Martin Pfitzer. Das soll auch diese Saison so bleiben. Die erste Gelegenheit, das zu untermauern, folgt an diesem Samstag ab 19 Uhr in der Rundsporthalle Ellwangen. Gleich die Woche darauf am 28. Oktober steht das nächste Heimspiel gegen die Stützpunktkadermannschaft Friedrichshafen in der Rundsporthalle Ellwangen an. Und zweimal möchte man in den Reihen des TSV Ellwangen als Sieger vom Platz gehen.