Es gibt ja durchaus zeitlosen Weihnachtsschmuck. Dinge, die man auch nach 20 Jahren immer wieder gerne aus dem Schrank holt. Und dann gibt es Teile, die einfach schlecht gealtert sind, weil sie schlichtweg altbacken und ranzig aussehen.

Die landen dann in der Regel irgendwann im Müll - oder beim Schrottwichteln. In meiner „Top Ten“ befinden sich in jedem Fall diese häufig orange leuchtenden Weihnachtssternkometen, die vor gefühlt 40 Jahren mal angesagt waren. Einfach furchtbar.

Besonderes Faible für orangene Kometen

Nun kam es aber so, dass meine Gattin in diesem Jahr ein besonderes Faible für ebenjene Kometen entwickelt hat. Insgeheim hat sie sich ein solches Exemplar auch schon immer gewünscht, wie sie mir jüngst anvertraute.

Da ich mir sicher war, dass diese Kometen nicht mehr produziert werden, war ich zunächst beruhigt. Doch ein Kleinanzeigen-Portal belehrte mich eines Besseren. Dort nämlich werden die Kometen zuhauf angeboten. Man könnte fast meinen, die Leute würden die Teile loswerden wollen.

Des Redakteurs Frau ist ein Glück für alle Verkäufer

Ein Glück für all diese Verkäufer ist, dass meine Frau seitdem beschlossen hat, all den ungeliebten Leuchtkometen ein neues Zuhause zu geben.

Da sie das Internet mittlerweile leer gekauft hat und man Frauen ja nachsagt, sie hätten daheim das Sagen, darf ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, in eigener Sache auf Folgendes aufmerksam machen: Wenn auch Sie einen Kometen abzugeben haben, melden Sie sich bitte „gerne“ bei mir. So isch halt!